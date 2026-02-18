“$100 mil semanales, no se dejen matar”: las amenazas que empujaron las protestas en Soacha

Varios conductores tuvieron que guardar sus carros ante las extorsiones en Soacha Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El regreso rutinario para casi 35 mil usuarios al municipio aledaño de Soacha se vio alterado por la protesta de conductores de buses intermunicipales, quienes desde hace años vienen denunciando ser víctimas de la delincuencia y falta de garantías en su labor.

La gota que derramó el vaso fue el asesinato del transportador Agustín González el pasado 14 de febrero. De acuerdo con testigos, González, quien había dedicado toda su vida a esta labor, regresaba de una ruta desde el barrio Restrepo en Bogotá, cuando a la altura del sector Las Flores, en el límite con Ciudad Verde (Soacha), fue ultimado a disparos por sicarios que le dispararon en repetidas ocasiones y sin importarles que llevaba pasajeros.

Aunque la Fiscalía trabaja en las líneas de investigación para determinar el móvil del crimen, compañeros no descartan que se trató de una retaliación por no haber accedido al pago de “vacunas”.

Los bloqueos, que se dieron a la altura del sector Terreros sobre la Autopista Norte sentido sur-norte, se extendieron hasta la madrugada, pues la noticia del asesinato de un joven en medio de los bloqueos terminó por agudizar los ánimos.

De acuerdo con la comunidad, el joven de 23 años trabajaba como jalador de pasajeros en los buses de servicio público. Desde la Policía de Soacha, manifestaron que el crimen ocurrido a la altura de la estación San Mateo fue un hecho aislado de la protesta y, aunque la víctima alcanzó a ser trasladada al Hospital Cardiovascular, falleció a causa de las heridas.

“COP 100 mil por carro”

No es la primera vez que el gremio de transportadores del servicio público protesta y denuncia amenazas por extorsión que terminan en homicidios. El Espectador ha documentado, desde las voces de las víctimas, los riesgos que implican ser conductor en las vías de Soacha.

“Mire en lo que va: el jueves, a las 8:00 a.m. y frente a un montón de pasajeros, como para reiterar que hablan en serio, mataron a José Luis Sánchez, hermano de un compañero, cuando le entregaba el desayuno. Allí dejaron otro panfleto”, narró Cristian en 2024 y quien lleva manejando buses desde hace más de una década por el sector de Terreros, una de las rutas objeto de amenazas y extorsiones.

Una de las intimidaciones más frecuentes es por nota de voz a través de Whatsapp. Este fue el mensaje que recibió un conductor en los últimos días y conoció este diario. “Señores choferes, buenas noches. Nosotros llegamos de la mejor manera, no quisieron solucionar y nos vimos en la obligación de hacer lo que hicimos con el señor Agustín (asesinado el pasado sábado). Entonces la vuelta es la siguiente: necesitamos que se reúnan todos y el vocero llegue a un acuerdo con nosotros. Necesitamos semanalmente $100 mil por carro, todos los sábados. Espero que no se dejen matar y quedemos como amigos. Dios lo bendiga”.

La representante a la Cámara por Cundinamarca, Alexandra Vásquez, indicó a este diario que, desde 2022, los casos de homicidio han aumentado de forma sostenida. En 2023 se reportaron 152 homicidios, lo que representó un aumento del 9,35 % frente a los 139 casos registrados en 2022. Esta tendencia se acentuó en 2024, con 181.

Sobre la extorsión, señaló: “Se muestra un ligero incremento entre enero–mayo de 2024 (20 casos) y el mismo periodo de 2025 (21 casos). Aunque la cifra puede parecer baja en términos absolutos, la extorsión es un delito de alto impacto, que afecta la tranquilidad de comerciantes y familias. Los casos de secuestro en Soacha han presentado un incremento también, con cinco casos en los primeros cinco meses del año, lo que contrasta con las cifras de 2023 y 2024, donde se reportó solo un caso por año”.

¿Qué harán las autoridades?

Durante la jornada de bloqueos, el alcalde Julián Sánchez se pronunció en su cuenta de X e informó que este miércoles a las 3 de la tarde se reunirá con los transportadores, con quienes “mantenemos mesas de trabajo permanentes y hemos actuado con determinación frente a los hechos de inseguridad que afectan al sector”.

Precisamente, el primer mandatario de Soacha ha destacado que desde 2024 han realizado acciones preventivas en materia de seguridad en el transporte público como lo es el ‘Plan Guitarra’: una estrategia que busca combatir los hurtos por medio de requisas en buses y controles de identificación y antecedentes a motociclistas y conductores, especialmente en las entradas y salidas del municipio. “De los 16 delitos que tipifica hoy la Policía Nacional, 14 están en reducción en nuestra ciudad”, aseguró Sánchez.

Otra de las acciones, destaca la Policía de Soacha, son los golpes a organizaciones delincuenciales como la banda ‘Los Sátanas’, desarticulada en mayo de 2025 con la captura de 10 sujetos, a quienes se les atribuye varios asesinatos en 2024, además de cobros de extorsión y amenazas.

Pero entonces, ¿qué está fallando en la garantía de seguridad para los transportadores? ¿Quiénes están ahora detrás? ¿Cómo los están buscando? Aunque solicitamos una entrevista con el comandante de la Policía de Soacha, coronel Juan Andrés Gómez, para responder a esta y otras preguntas, indicaron que no darían declaraciones antes de realizarse la reunión.

Si bien algunos conductores reconocen estos esfuerzos de las autoridades, piden que las acciones sean constantes, pero “no desde un apoyo, sino que den con los pistoleros y quienes dan las órdenes. Y que cuando los cojan, los manden a la cárcel, porque la policía los puede coger, pero por x o y razón, quedan libres. ¿Y quienes pagan?, los de siempre. Los que no podemos dejar de trabajar”, dijo Antonio, otro conductor amenazado a este diario.

