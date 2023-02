Robo de celular en Transmilenio terminó en requisa masiva a pasajeros

La situación fue reportada por un usuario de Transmilenio en su Twitter. Foto: @julicar04

En una requisa masiva a pasajeros de Transmilenio, terminó el reporte de un celular robado en medio de un trayecto. Uniformados de la Policía del sistema ordenaron a los ciudadanos organizarse en una fila para ser requisados.

La escena fue compartida por un usuario de Twitter, quien en un trino publicó la imagen de los pasajeros esperando ser requisados. “En el bus en el que iba hoy le robaron el teléfono a una chica y están revisando maleta por maleta quien lo tiene”, escribió.

Al parecer, una pasajera le habría informado al conductor del Transmilenio que su celular había sido robado sin percatarse del delito. Consiguiente al anuncio, se solicitó la presencia de la Policía Metropolitana de Bogotá y se pausó el recorrido de la ruta.

En el bus en el que iba hoy le robaron el telefono a una chica y le están revisando maleta por maleta quien lo tiene. @TransMilenio pic.twitter.com/nDSGIIIvoS — juls (@julicar04) February 20, 2023

La empresa Transmilenio confirmó en la misma red social que el hecho reportado por el usuario era cierto. “Así fue, gracias a nuestra nueva estrategia y a la solidaridad de nuestros usuarios, activamos al instante a la Policía Nacional. Agradecemos la paciencia al parar la ruta”.

No obstante, la empresa de transporte también mencionó que el celular no lo llevaba ningún pasajero, por lo que no fue encontrado: “Presuntamente el cosquilleo ocurrió antes y estamos revisando cámaras y a la espera de la denuncia”.

La nueva estrategia mencionada en el tweet por la empresa se trata del “Comando Transmilenio” que entró en operación a inicios de febrero y fue planeado para contrarrestar la delincuencia en el sistema de transporte masivo. Según el último reporte entregado por Transmilenio en lo corrido del año, con corte a 10 de febrero, se había logrado la incautación de 4.972 armas blancas, la imposición de 2.478 comparendos por empujar, generar riñas, evadir pasajes o cualquier comportamiento contrario a la convivencia en buses y estaciones.

Resultados en lo corrido de 2023:

✔️4.972 incautaciones de armas blancas

✔️5.706 comparendos por evasión y comportamientos contrarios a la convivencia

✔️3.897 inspecciones y verificación de antecedentes @PoliciaBogota

✔️1.805 usuarios entraron a servicios de @integracionbta https://t.co/Rfdv5c8WdT pic.twitter.com/NvJvUY00Es — TransMilenio (@TransMilenio) February 10, 2023

