Robo de vehículos en Bogotá no da tregua: se registran más de 500 casos en 2026

Momento en el que dos mujeres fueron amedrentadas para salir de su vehículo en un hecho ocurrido en Usaquén. Foto: Redes sociales

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La capital colombiana atraviesa una crítica situación de seguridad respecto al panorama de hurto de vehículos. Noticias como el robo de un automóvil con una niña de siete años abordo es solo otro ejemplo de lo que se vive a diario en Bogotá. Las cifras tampoco parecen dar un parte de tranquilidad aunque la Policía habla de reducciones.

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Seis vehículos robados al día

Las cifras presentadas por Leandro Castellanos, concejal de Bogotá, revelan una tendencia crítica. En lo que va de 2026, ya se han registrado más de 525 casos de hurto. El panorama se suma a un historial preocupante:

En promedio, se reportan 6 vehículos robados diariamente en Bogotá. Durante el 2024, la cifra total de casos superó los 4,600 reportes. Entre enero y mayo de 2025, se contabilizaron 1,147 vehículos hurtados.

En contraste, la Policía asegura que, en lo corrido del 2026, han logrado una reducción del 31 % en el hurto de vehículos con 247 casos menos en comparación al 2025 y se han recuperado 229 vehículos.

Aunque algunas métricas oficiales sugieren reducciones, Castellanos enfatiza que “la realidad en la calle es otra” y que el ciudadano común permanece desprotegido ante el crimen organizado.

Zonas críticas y modelos más afectados

El análisis territorial identifica cinco localidades como los principales focos de incidencia: Kennedy, Puente Aranda, Engativá, Suba y Fontibón. En estos puntos, las bandas criminales emplean diversas modalidades que van desde el atraco con arma de fuego y el “halado” de vehículos estacionados, hasta engaños al conductor y el desmantelamiento exprés para alimentar el mercado ilegal de autopartes.

En cuanto a los objetivos de los delincuentes, las marcas de alta rotación comercial como Kia, Chevrolet, Toyota y Mazda son las más afectadas. Asimismo, las motocicletas representan el mayor volumen de hurtos, seguidas por los taxis, especialmente durante las jornadas nocturnas.

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