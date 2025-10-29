Intento de robo desató persecución y balacera: asaltantes acabaron estrellados

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que sujetos del carro abren fuego contra dos uniformados. Foto: CityTV

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una alerta de posible hurto terminó en un intercambio de disparos en la localidad Puente Aranda, la noche del martes. Sucedió en medio de la atención a una alerta ciudadana, por un vehículo estacionado de manera sospechosa en una cuadra del sector El Remanso.

Le puede interesar: Concejal ‘Fuchi’, inhabilitado en primera instancia por agredir Policías: Procuraduría

De acuerdo con las autoridades, patrulleros fueron a verificar dicho vehículo, pero en el mismo instante, el conductor emprendió la huida, desatando una persecución que acabó con los delincuentes estrellados contra la puerta de una vivienda.

“Más adelante, estas personas, debido al plan candado que implementaron nuestros uniformados, chocan contra un inmueble y de inmediato se bajan cuatro individuos. Dos de ellos huyeron, y otras dos accionan un arma de fuego contra los policías”, señaló a City Tv, el coronel Óscar Flórez, oficial de guarnición de la Mebog.

En respuesta a los disparos, los uniformados accionaron sus armas de dotación, dejando a dos de los ocupantes, heridos y capturados. Lo curioso, es que, las autoridades investigan si el carro en cuestión había sido robado.

Los delincuentes, que deberán responder por varios delitos ante autoridades competentes, al parecer tenían antecedentes por otros delitos. Les fue, además, incautada un arma traumática.

Las regiones más urbanizadas concentran el mayor número de casos de robos de vehículos. Bogotá y sus alrededores encabezan el listado con 32.2%, seguido por Antioquia (18.3%), Valle del Cauca (15%) y Atlántico (10%). Así lo concluyó el más reciente informe de SVR (Recuperación de Vehículos Robados) a cargo de la empresa Ituran, una firma que ofrece pólizas de protección a conductores.

Robo de moto cerca a centro comercial desató persecución y disparos en Kennedy

un hurto ocurrido en inmediaciones a un centro comercial de la localidad Kennedy, las autoridades iniciaron una persecución que se extendió hasta el barrio Boitá y terminó con un tiroteo que atemorizó a los vecinos. La Policía de Bogotá aclaró sobre lo sucedido.

Vecinos de este barrio registraron los múltiples disparos. “Agáchese porque están dando bala”, se escucha en las grabaciones de los residentes, en medio de voces de temor. A través de un comunicado, la Policía de Bogotá narró cómo sucedieron los hechos:

“Una persona hurtó una motocicleta cerca a un centro comercial, inmediatamente las zonas de atención son alertadas y luego de recibir la información de las características de este hombre, se inician las labores de búsqueda y es interceptado en el barrio Boitá”.

Sobre el origen de los disparos, las autoridades informaron que “fueron realizados por un ciudadano que se percató de la situación. Más tarde fue trasladado al CAI más cercano para verificación y establecimos que el arma de fuego cuenta con los permisos para porte”.

Siga leyendo: Denuncian ecocidio en Tenjo: árboles nativos y frailejones fueron talados

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.