Rumba hasta las 5:00 a.m. vuelve a Bogotá: decreto fija zonas habilitadas

La Alcaldía de Bogotá dio un nuevo paso en la regulación de la vida nocturna y los horarios de rumba de la ciudad. A través de una resolución expedida por la Secretaría de Gobierno, el Distrito delimitó 19 zonas donde se permitirá el expendio y consumo de bebidas alcohólicas hasta las 5:00 de la mañana, una decisión que reconfigura el alcance del Decreto 293 de 2025 y responde, en parte, a las críticas y debates que se han dado desde finales del año pasado en torno al horario de rumba en puntos clave de la ciudad.

La resolución crea el denominado “Inventario General de Zonas potenciales para ser Focalizadas como de Expendio y Consumo Extendido”, un listado que identificó inicialmente 27 áreas con condiciones para albergar rumba hasta la madrugada. Sin embargo, tras el análisis de indicadores de seguridad, convivencia y orden urbano, solo 19 quedaron habilitadas en esta primera fase.

El anuncio marca un contraste frente al escenario que se discutía en diciembre de 2025, cuando la reducción general de horarios —rumba hasta las 3:00 a. m. y venta de licor hasta la medianoche— desató críticas desde el Concejo, gremios del entretenimiento y sectores que cuestionaban la promesa de una “Bogotá 24 horas”. En ese momento, los reparos apuntaban a la falta de evidencia sobre el impacto real de la restricción en la seguridad y a los efectos económicos sobre la noche capitalina.

Las reglas del nuevo mapa nocturno

Según la Secretaría de Gobierno, las zonas habilitadas no son una autorización permanente. La resolución establece que las llamadas Zonas Focalizadas estarán bajo evaluación y seguimiento constantes, y que su permanencia dependerá del comportamiento de variables clave. Entre ellas están la existencia de acciones populares con fallo en firme por problemas de ruido, la concentración de llamadas al 123, la presencia de zonas acústicamente saturadas y el porcentaje de operativos de inspección, vigilancia y control que terminan con medidas correctivas iguales o superiores al 40 %.

También se tendrá en cuenta el Índice de Seguridad, Convivencia y Orden Urbano (ISCOU), así como la ocurrencia de homicidios en horarios nocturnos y de madrugada, especialmente durante fines de semana y festivos. Con base en estos indicadores, el Distrito podrá mantener, modificar o incluso retirar la autorización, además de evaluar la posible inclusión de nuevos sectores.

¿Dónde será la rumba hasta las 5 a.m.?

De acuerdo con el decreto, se definen como Zonas Focalizadas de expendio y consumo extendido de bebidas alcohólicas los siguientes puntos discriminados por localidad:

Usaquén: calle 172A Chapinero/Barrios Unidos: Chapinero Central y La Esperanza Chapinero: Zona Rosa Chapinero: Marly Bosa: Bosa Centro Kennedy:Cuadra Alegre Fontibón: Centro Fontibón Fontibón: Modelia Engativá: Álamos Engativá: Las Ferias Zona 1 Engativá: Las Ferias Zona 1 Engativá: Boyacá - Santa María Suba: Lombardía Suba: Los Pórticos Suba: Subazar Los Mártires: La Favorita Los Mártires: San Andresito Puente Aranda: Calle 8 Sur Puente Aranda: Galán

La resolución aclara que estas zonas estarán bajo seguimiento permanente y que su continuidad dependerá del comportamiento de indicadores de seguridad, convivencia y ruido.

Un equilibrio aún en disputa

La decisión llega en un contexto en el que persisten las dudas sobre el impacto de la política de horarios en la seguridad. Como se advirtió en debates de control político a finales de 2025, las cifras de delitos como hurto y lesiones personales no mostraron reducciones claras tras la entrada en vigor del decreto inicial, lo que alimentó la presión para ajustar la estrategia.

Con la delimitación de estas 19 zonas, la Alcaldía apuesta por concentrar la rumba en sectores específicos y someterlos a un control más estricto. El reto, como lo han señalado concejales y expertos en seguridad urbana, será demostrar que el modelo logra reducir conflictos sin trasladarlos a otras áreas de la ciudad ni golpear de forma desproporcionada a la economía nocturna.

