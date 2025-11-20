Rumbo a juicio: lo que viene en el proceso por el homicidio de Jaime Moreno

Ricardo González, segundo imputado por homicidio agravado, durante su entrega en Cartagena.
Foto: Fiscalía
Veinte días después del violento asesinato de Jaime Esteban Moreno culminó la etapa de audiencias preliminares en contra de Ricardo González Castro y Juan Carlos Suárez. En diligencias separadas, la Fiscalía expuso, una y otra vez, el crudo relato de la noche en la que ambos golpearon al estudiante de la Universidad de Los Andes hasta causarle la muerte.
Por Juan Camilo Parra
Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
