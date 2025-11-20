Rumbo a juicio: lo que viene en el proceso por el homicidio de Jaime Moreno

Ricardo González, segundo imputado por homicidio agravado, durante su entrega en Cartagena. Foto: Fiscalía

Veinte días después del violento asesinato de Jaime Esteban Moreno culminó la etapa de audiencias preliminares en contra de Ricardo González Castro y Juan Carlos Suárez. En diligencias separadas, la Fiscalía expuso, una y otra vez, el crudo relato de la noche en la que ambos golpearon al estudiante de la Universidad de Los Andes hasta causarle la muerte.

