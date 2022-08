San Cristóbal: enfermera fue asaltada en taxi que pidió por una aplicación en Bogotá

(Imagen de referencia) Por el momento, la aplicación responsable del servicio no se ha pronunciado sobre el caso. Foto: Getty Images - Oscar Wong

En el barrio 20 de Julio, en la localidad de San Cristóbal, una enfermera que pidió un servicio de taxi a través de una aplicación denunció ser asaltada por un conductor, que tras robarla la dejó abandonada en el centro de Bogotá.

La mujer, que trabaja un hospital en el centro de la ciudad, pedió un taxi a través de una aplicación para “estar más segura” al hacer el viaje, debido a que llevaba dinero para pagar el arriendo de su casa.

“Esta persona me recoge y en el trayecto me empieza a hacer preguntas, como que hago yo, en donde trabajo. El señor entra a un parqueadero y ahí me dice que no me mueva, que actúe normal porque si no me va a herir con un arma blanca”, indicó la víctima a Noticias Caracol.

El conductor la despojó del dinero que tenía, su teléfono celular y sus documentos personales. Además, luego de asaltarla la dejó cerca a la Plaza de La Mariposa, donde llegó a pedir ayuda en un CAI de la zona. Sin embargo, los uniformados de este punto le aseguraron que debía buscar a los policías del cuadrante donde ocurrió el robo porque, según ellos, “el caso no era de su jurisdicción”.

Al revisar el Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbana Regional (Simur) se encuentra que el vehículo no tiene una tarjeta de servicio de taxi activa a la fecha. Por el momento, la aplicación responsable del servicio no se ha pronunciado sobre el caso.

