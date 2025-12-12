Logo El Espectador
Se conocen las primeras hipótesis de fatal accidente en el que murió una madre y su bebé

El siniestro vial ocurrió en la madrugada de este viernes en inmediaciones del Jardín Botánico. Un tercer ocupante fue el único sobreviviente.

Redacción Bogotá
12 de diciembre de 2025 - 03:21 p. m.
Mujer y bebé murieron tras choque de vehículo
Foto: Transito Bogotá
La Secretaría de Movilidad reportó un fatal accidente sobre las 4:11 de la mañana de este viernes 12 de diciembre. De acuerdo con la entidad distrital, a la altura de la Av. Mutis con Av. Rojas, sentido Occidente-Oriente, un vehículo colisionó contra un árbol.

Con el paso de las horas, la Policía de Tránsito informó que en el carro iban tres ocupantes, de los cuales lamentablemente fallecieron dos a causa de las lesiones: una mujer de aproximadamente 34 años, quien iba al volante y su hijo de a penas 10 meses.

El único sobreviviente que salió ileso fue un hombre de 40 años, quien fue trasladado a un centro asistencial “por el estado de exaltación por el impacto psicológico”.

La escena fue custodiada por unidades de criminalística, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos y adelantaron las diligencias correspondientes en el lugar.

Las autoridades informaron que los hechos que rodean el accidente son materia de investigación a cargo de la Fiscalía, pero de manera preliminar, se maneja como hipótesis la pérdida de control del vehículo.

Y es que un aspecto que llamó la atención de los equipos de emergencia y de las unidades de criminalística es que, según la información preliminar, el choque no habría presentado una gravedad evidente que explique, de manera inmediata, el fallecimiento de dos personas.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

