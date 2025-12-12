DIAN adelantó operativo en Los Mártires contra el contrabando de licores y tecnología

Las mercancías que no tenían legalización fueron aprehendidas. Foto: DIAN

En una acción nacional simultánea en 13 ciudades del país (Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Valledupar, Riohacha, Montería, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Pereira, Ibagué, Cali y Bogotá), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) junto a la Policía Fiscal y Aduanera, el INVIMA y entes territoriales, desplegó un megaoperativo contra el contrabando.

En la capital, funcionarios allanaron más de 15 bodegas de la localidad de Los Mártires, para encontrar e identificar especialmente productos como licores, cigarrillos, tecnología y calzado que hayan entrado ilegalmente al país. “Hemos encontrado principalmente artículos de Navidad y zapatos extranjeros que no soportaban los documentos que demuestren su legal introducción al territorio aduanero. La mercancía fue aprehendida”, detalló Carolina Barrero, directora seccional de la aduana de Bogotá.

Barrero agregó que los comerciantes pueden alegar esta aprehensión con nuevos documentos en los próximos 15 días. Una vez validen e investiguen, emitirán o no el decomiso a favor de la Nación.

Esta acción nacional simultánea, denominada por la autoridad aduanera como ‘Plan Navidad’, hace parte del programa de lucha contra el contrabando y de los acuerdos establecidos en las mesas nacionales y regionales anticontrabando adelantadas con entidades nacionales y locales y gremios, en pro de proteger el comercio formal, garantizar condiciones equitativas para los empresarios que cumplen con sus obligaciones y evitar que productos sin certificación sanitaria lleguen a los consumidores durante la temporada de final de año.

“A través de analítica de datos, labores de inteligencia y la recopilación de información compartida por entidades, organizaciones aliadas y representantes de marcas, identificamos bodegas, centros de acopio y parques industriales en los No. 121 Información Pública que se almacenan grandes volúmenes de mercancía de procedencia y permanencia ilegal en el país; los operativos de hoy están dirigidos a las grandes organizaciones que afectan la economía nacional y no, a los pequeños establecimientos de comercio que son el último eslabón en la cadena del contrabando”, concluyó Carlos Emilio Betancourt, director general (e) de la DIAN.

