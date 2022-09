Se conoció la identidad de la dueña del carro que cayó por el Tequendama y de una víctima

Según el historial vehicular del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el carro tenía revisión técnico mecánica en regla, realizada el pasado 13 de enero en el Centro de diagnóstico Automotor (CDA) Soacha El Altico. Foto: Archivo particular

En la madrugada de este miércoles 21 de septiembre se conoció el lamentable hecho en el que un vehículo Aveo rojo, modelo 2012 de placas RMW778, cayó por el Salto del Tequendama, exactamente en el kilómetro 8 de la vía Soacha - Mesitas del Colegio.

Y aunque el siniestro se registró sobre la 1:30 a.m., hasta hace un par de horas los organismos de rescate pudieron comenzar la labor en la zona, ya que el clima no permitió hacerlo antes. Y aunque ya se conoció el nombre del dueño del automotor, no se tiene claro si era uno de sus ocupantes.

En la madrugada de este 21 de septiembre se conoció el lamentable hecho en el que un vehículo Aveo rojo, de placas RMW778, cayó por el Salto del Tequendama, exactamente en el kilómetro 8.

“Hay dos testigos que indican que el vehículo dio reversa, tomó impulso y se lanzó al vacío. Por información de la comunidad, sabemos que el vehículo iba con dos ocupantes”, señaló por su parte el comandante de bomberos Cristian Quiroga.

De acuerdo con registros públicos, el vehículo está matriculado en Bogotá a nombre de Luisa Fernanda Méndez Cruz. Y según el historial vehicular del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), tenía revisión técnico mecánica en regla, realizada el pasado 13 de enero en el Centro de diagnóstico Automotor (CDA) Soacha El Altico; Y seguros contra accidentes de tránsito al día, con Seguros del Estado.

Sin embargo, hasta el momento no se tiene claro si la propietaria del vehículo era una de las pasajeras del automotor. Asimismo, el medio de comunicación BluRadio afirmó que al interior del carro iba un hombre y una mujer. Y que una de las víctimas era Gerardo Segura, de 47 años, quien sería dueño de un restaurante de la zona. De acuerdo con familiares del hombre, esta persona sufría de un cuadro de depresión severa.

En cuanto a la mujer, no se ha podido confirmar si es la que aparece como dueña del vehículo o si es otra persona. Las autoridades trabajan actualmente en la investigación, ya que por el momento hay dos hipótesis: un doble suicidio o un homicidio en el que el presunto asesino decidió también quitarse la vida.

