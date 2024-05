Se reabre el sendero a los cerros Orientales, en los kilómetros 11 y 12

La orquídea es una de las especies de flora más reconocidas de los cerros orientales y será visible en los kilómetros habilitados del sendero. Foto: Acueducto de Bogotá

A partir del martes 28 de mayo, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) reabrirá el sendero Kilómetro 11 – 12 Quebradas, como parte del acceso gradual a los Caminos de los Cerros Orientales de Bogotá. Los ciudadanos que estén interesados en recorrer esta ruta natural podrá agendar su visita a través de la aplicación Caminos de los Cerros Orientales, disponibles en las tiendas de app digitales, portales digitales o en la página web https://caminos.eaab.gov.co/.

El sendero Kilómetro 11 – 12 Quebradas ofrece un recorrido de 3,7 kilómetros, donde los visitantes pueden disfrutar de varios escenarios naturales como lo son: El Bosque del Silencio y la quebrada El Arrayán. De igual forma, se pueden observar especies llamativas como la orquídea, parte del ecosistema de los cerros orientales de Bogotá.

La administración también invitó a los interesados en visitar este recorrido a que disfruten de la naturaleza con responsabilidad, siguiendo las recomendaciones hechas. Estas son: evitar ingresar a zonas no permitidas, no dejar plásticos o vidrios, no dañar o extraer especies animales o vegetales, y no encender cigarrillos o fogatas, entre otras.

¿cuáles serán los horarios disponibles para ir al recorrido?

Este sendero estará disponible para visitas todos los martes de 6:30 a.m. a 11:00 a.m. La entrada se encuentra en el kilómetro 11 de la vía a Choachí, con el punto de encuentro en el Marquez del 11.

