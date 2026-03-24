Conductor de app fue baleado en intento de robo en Kennedy: falsos pasajeros lo atacaron

El 20,5 % de los participantes del estudio teme a los ‘rompevidrios’, delincuentes que aprovechan los trancones y semáforos para romper las ventanas de los vehículos y robar objetos de valor. Foto: Freepik

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En las últimas horas se conoció el caso de un conductor de transporte por aplicación que resultó herido tras ser víctima de un intento de robo en la localidad de Kennedy.

De acuerdo con información preliminar, el servicio fue solicitado en Engativá, cuando, durante el recorrido, el conductor fue llevado hasta el sector de Bellavista donde ocurrió el violento ataque.

Según las autoridades, tres personas que se hicieron pasar por pasajeros intimidaron al conductor con armas blancas y un arma traumática, con la intención de cometer el hurto.

En medio del hecho, la víctima recibió un disparo, lo que obligó a su traslado inmediato a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica.

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Un recorrido que terminó en violencia

Aunque el caso sigue en investigación, las primeras versiones indican que los agresores aprovecharon la dinámica del servicio para ejecutar el ataque, una modalidad que se ha vuelto recurrente en la ciudad.

Las autoridades aún no han confirmado si el robo se concretó, pero sí señalaron que la rápida reacción de la comunidad fue clave para evitar consecuencias más graves.

“Gracias a la oportuna información de la ciudadanía se logró salvaguardar la vida de esta persona, quien fue trasladada de manera inmediata a un centro hospitalario”, indicaron las autoridades.

Búsqueda de los responsables

Tras el hecho, la Policía activó una burbuja investigativa para dar con los responsables. El proceso incluye la revisión de cámaras de seguridad y la inspección técnica del lugar de los hechos.

Por ahora, no hay capturas y las autoridades continúan con los operativos en la zona.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan conductores de plataformas en la ciudad, especialmente frente a modalidades en las que los delincuentes se hacen pasar por usuarios para cometer robos.

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