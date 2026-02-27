Se triplican valoraciones por riesgo de feminicidio en Bogotá

Los principales registros provienen de las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa. EFE/ Meri Parrado ARCHIVO Foto: (EPA) EFE - Meri Parrado

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Secretaría de la Mujer presentó el más reciente boletín de registro de feminicidios y otras violencias contra las mujeres de Bogotá.

Lea más: Feminicidio en Bogotá: juez dejó libre a señalado por muerte de Laura Lozano

Durante enero, la entidad distrital registró 149 valoraciones por riesgo de feminicidio por parte de su pareja o expareja. Un alarmante aumento frente a las 41 valoraciones realizadas en enero de 2025. Los principales registros provienen de las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa.

“Esto se debe a las diferencias en la capacidad instalada en el Instituto de Medicina Legal que tuvo más profesionales a disposición para realizar las valoraciones”, justificó la Secretaría.

De este total de mujeres, cabe resaltar que 63 están en riesgo extremo, activándose las rutas de atención psicológica y jurídica para proteger y garantizarles el acceso a la justicia, así como brindándoles oferta interinstitucional para brindar apoyo económico, de vivienda, educación, atención médica, entre otros.

Mientras tanto, aunque la Secretaría de la Mujer, con base en el portal Siedco de la Policía Nacional, registró en enero 4 asesinatos como víctima mujer en Bogotá, ninguno fue tipificado como feminicidio por la Fiscalía.

¿Qué acciones ha liderado la Secretaría?

Durante enero de 2026, la Secretaría de la Mujer resaltó que han realizado 13.869 atenciones a mujeres, de las cuales 10.609 fueron en los servicios que atienden situaciones relacionadas con violencia (77 %).

De esta última cifra, nuevamente Kennedy (1.231), Suba (999), Ciudad Bolívar (866) y Bosa (865) aparecen como las principales localidades con mayor atención a mujeres por situaciones relacionadas con violencia.

Le puede interesar: Cerca de la mitad de los homicidios de mujeres en Bogotá no se tipifican como feminicidios

“Tenemos presencia en las 5 URI’s de la ciudad con un equipo interdisciplinario que acompaña a las mujeres víctimas de violencias basadas en género, desde el abordaje psicosocial y jurídico para la activación de rutas de acceso a la justicia con enfoque de género y derechos, en acciones asociadas a la recepción de denuncias, audiencias preliminares relacionadas con actos urgentes, capturas en flagrancias y otras audiencias judiciales y administrativas, previniendo acciones de revictimización y fortaleciendo la agencia de las mujeres en el reconocimiento de sus derechos”, resaltó la entidad distrital.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.