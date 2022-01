La medida solo se ha utilizado de manera temporal en festividades especiales. Foto: Óscar Pérez

La Secretaria de Seguridad de Bogotá informó que no existirán restricciones en relación con el parrillero en moto para Bogotá, la medida se anunció pese a las constantes denuncias de los ciudadanos por el incremento en la inseguridad y la utilización de estos vehículos para hurtos.

Sobre esta situación, algunos ciudadanos han pedido que se prohíba que las motos circulen con parrillero. No obstante, el Distrito no contempla retomar esta medida en la ciudad, a pesar de que ya se ha utilizado este mecanismo de manera temporal en días especiales donde se realizan celebraciones nocturnas.

El secretario de Seguridad Aníbal Fernández de Soto, explicó que no consideran establecer esta medida de manera permanente, ya que no se evidencia una reducción en la delincuencia y los motociclistas se verían bastante afectados.”Hemos venido estudiando el tema del parrillero en moto y la verdad es que históricamente no tiene un impacto en seguridad, pero sí puede afectar algunas dinámicas económicas” indicó el funcionario.

Según información de la Corporación Excelencia en la Justicia, en el 2021 se registró un aumento en los hurtos en el país, pasando de una media de 537 casos a una aproximado de 687 hechos diarios, además en el 23% de los casos se evidenció el uso de armas de fuego, en el 20% se empleó armas blancas o cortopunzantes y en el 51% no usó ningún tipo de arma.

Por último, se le preguntó al secretario de seguridad acerca del aumento en este tipo de modalidad de robo y el más reciente caso, en el cual tres delincuentes, que se movilizaban en motocicleta, arremetieron contra comensales en un restaurante en la zona de Chapinero, despojándolos de sus celulares.

“Estuve recorriendo la zona de Chapinero Alto, en la que se han presentado este tipo de hurtos. Recorrimos y hablamos con los dueños de los restaurantes para que se vinculen a las estrategias de seguridad del Distrito” indicó Soto.

