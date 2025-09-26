Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Sectores de San Cristóbal estarán sin agua por 24 horas: ¿está el suyo?

El Acueducto informó que la suspensión del servicio es a causa de un daño en una tubería de red matriz.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
26 de septiembre de 2025 - 10:00 p. m.
La EAAB habilitó el servicio alterno de suministro de agua en carrotanques.
La EAAB habilitó el servicio alterno de suministro de agua en carrotanques.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

22 barrios de la localidad de San Cristóbal están sin agua desde el mediodía de este viernes. Según informó el Acueducto, la suspensión del servicio es debido a un daño en una tubería de red matriz, ubicada en la Calle 36 H Sur x Carrera 13 Este.

Lea más: CAR rescató a cuatro boas constrictoras en los municipios de La Mesa y Anapoima

Aunque en un primer momento habían previsto que el suministro del agua volvería a las 12 horas, en la tarde informaron la ampliación a 24 horas.

Los barrios que se quedarán sin el recurso comprende el perímetro de la Calle 41 Bis Sur a la calle 46F Sur, entre la Carrera 18 Este a la Carrera 13B Este, de la Calle 46F a la Calle 56 Sur, entre la Carrera 5 Bis Este a la Carrera 15 Este, de la Calle 56 Sur a la Calle 71B Sur, entre la Carrera 1o Este a la Carrera 11B Este y de la Calle 49 Sur a la Calle 92B Sur, entre la Carrera 24 Este a la Carrera 11D Este:

  • Altamira
  • Altos del Zipa
  • Altos del Zuque
  • Bosque de los Alpes
  • Chiguaza Urbano
  • El Paraíso
  • El Pinar
  • La Belleza
  • Los Alpes
  • Los Libertadores
  • Moralba
  • Nueva Delhi
  • Nueva Gloria
  • Puente Colorado
  • Quindío
  • Santa Rita Sur Oriental
  • Tibaque
  • Yomasa
  • Juan Rey
  • Londres
  • Gaviotas
  • Nueva Delhi.

"Según el desarrollo de los trabajos el suministro de agua se estará restableciendo paulatinamente hacia el mediodía del sábado. Agradecemos a la ciudadanía la comprensión en el desarrollo de estos trabajos“, indicó el Acueducto.

Le puede interesar: GPS delató casa usada como centro de acopio de motos robadas en Bogotá

Los habitantes de estos sectores podrán abastecerse de agua en carrotanques el cual pueden solicitar a través de la Acualínea 116.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Servicios

Bogotá

Noticias Bogotá hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.