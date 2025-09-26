Sectores de San Cristóbal estarán sin agua por 24 horas: ¿está el suyo?

La EAAB habilitó el servicio alterno de suministro de agua en carrotanques. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

22 barrios de la localidad de San Cristóbal están sin agua desde el mediodía de este viernes. Según informó el Acueducto, la suspensión del servicio es debido a un daño en una tubería de red matriz, ubicada en la Calle 36 H Sur x Carrera 13 Este.

Aunque en un primer momento habían previsto que el suministro del agua volvería a las 12 horas, en la tarde informaron la ampliación a 24 horas.

Los barrios que se quedarán sin el recurso comprende el perímetro de la Calle 41 Bis Sur a la calle 46F Sur, entre la Carrera 18 Este a la Carrera 13B Este, de la Calle 46F a la Calle 56 Sur, entre la Carrera 5 Bis Este a la Carrera 15 Este, de la Calle 56 Sur a la Calle 71B Sur, entre la Carrera 1o Este a la Carrera 11B Este y de la Calle 49 Sur a la Calle 92B Sur, entre la Carrera 24 Este a la Carrera 11D Este:

Altamira

Altos del Zipa

Altos del Zuque

Bosque de los Alpes

Chiguaza Urbano

El Paraíso

El Pinar

La Belleza

Los Alpes

Los Libertadores

Moralba

Nueva Delhi

Nueva Gloria

Puente Colorado

Quindío

Santa Rita Sur Oriental

Tibaque

Yomasa

Juan Rey

Londres

Gaviotas

"Según el desarrollo de los trabajos el suministro de agua se estará restableciendo paulatinamente hacia el mediodía del sábado. Agradecemos a la ciudadanía la comprensión en el desarrollo de estos trabajos“, indicó el Acueducto.

Los habitantes de estos sectores podrán abastecerse de agua en carrotanques el cual pueden solicitar a través de la Acualínea 116.

