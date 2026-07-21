Seis presuntos integrantes del Tren de Aragua son investigados por extorsión y homicidio

Se les señala de participar en actos de extorsión, homicidio y desaparición forzada en Kennedy y Chapinero. Foto: Policía de Bogotá

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Seis personas señaladas por las autoridades de pertenecer al grupo delincuencial organizado Tren de Aragua fueron capturadas en operativos recientes llevadoa a cabo en Bogotá y Bucaramanga. Los detenidos serán judicializados por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidio y desaparición forzada.

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De acuerdo con la investigació, los capturados estarían vinculados con actividades criminales en las localidades de Kennedy y Chapinero, particularmente en sectores en donde la organización ganó espacio a partir de disputar con otras bandas como Patio Bonito, Corabastos, Bellavista, la calle 38 y el parque Llano Grande.

Según las autoridades, la estructura estaría relacionada con extorsiones, tráfico de estupefacientes, homicidios y otras actividades ilegales en esas zonas.

Así operaban

La investigación, que se extendió durante nueve meses, permitió establecer que un inmueble conocido como La Pesebrera, ubicado en Kennedy y utilizado bajo la modalidad de “pagadiario”, habría sido empleado para coordinar actividades de esta organización.

La Policía señaló que, según las indagaciones, cuando algunas víctimas se negaban a pagar extorsiones, integrantes de la estructura habrían llegado hasta establecimientos comerciales para cometer ataques y generar intimidación en el territorio.

Durante los operativos fueron capturados alias ‘Cojo’, señalado por las autoridades como presunto cabecilla en el sector de la calle 38, en Kennedy; alias ‘Mateo’ y ‘Breke’, quienes serían responsables de zonas en Chapinero y Bellavista; alias ‘Kevin’, señalado de recaudar dinero producto de las extorsiones; y alias ‘Juan’ y ‘Reinel’, a quienes las autoridades relacionan con ataques sicariales.

En los allanamientos fueron incautados un arma de fuego y seis teléfonos celulares, elementos que serán analizados dentro del proceso judicial para establecer su relación con las extorsiones, homicidios y desapariciones que buscaban enviar un mensaje de control sobre las demás bandas con las que se disputan el control criminal de dichos sectores de la ciudad.

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