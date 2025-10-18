Sellan discotecas y un sitio de apuestas ilegal en el Parque de los Hippies

Operativos en la localidad de Chapinero. Foto: Alcaldía Local de Chapinero

El Parque de los Hippies y sus alrededores fue escenario de nuevos operativos por parte de autoridades y la Alcaldía Local, con el fin de verificar las condiciones de seguridad y ruido en establecimientos abiertos al público. El último operativo dejó tres bares sellados temporalmente.

Las acciones se desarrollaron en el sector comprendido entre la Calle 59 y la Calle 63, y entre la Carrera Séptima y la Carrera 13, uno de los sectores más concurridos y representativos de la localidad.

¿Qué se encontró?

Al operativo asistieron entidades como las secretarías de Gobierno, Seguridad, Movilidad, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), el GAULA y la Policía Metropolitana de Bogotá. Entre los resultados, se impusieron 34 comparendos y se inmovilizó una motocicleta. A su vez, la Secretaría de Seguridad realizó la verificación de documentos vigentes de 82 motocicletas y 26 vehículos.

Por otro lado, se ordenó la suspensión temporal de la actividad de cinco discotecas en los que se evidenció la presencia de menores de edad. En Chapinero Central también se selló un establecimiento que servía de acopio de los conductores y en el que funcionaba un centro de apuestas ilegal.

También se adelantó un operativo en el sector de la Calle 52 en respuesta a las denuncias ciudadanas que alertan de desorden en el espacio público y descontrol del parqueo de vehículos domiciliarios.

