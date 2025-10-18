“Lo sucedido en Bogotá fue un ataque organizado y premeditado”: Galán

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Foto: Cortesía

Las protestas y manifestaciones ya se volvieron una frecuente en Colombia, pero lo que sucedió este viernes en la capital del país no se había visto antes: funcionarios de la fuerza pública atacados con flechas. Sí, flechas. Una de ellas impactó el brazo de un uniformado. El asunto es tan grave que Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá, ha presentado denuncia penal ante la Fiscalía por varios delitos, entre ellos terrorismo, asonada y atentado contra servidor público.

“Un grupo de delincuentes, algunos de ellos encapuchados, de manera premeditada, planeada, evidentemente, se organizaron para atacar a la Policía en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, con artefactos explosivos, incendiarios, con flechas, con arcos. Rechazamos estos hechos”, dijo el burgomaestre.

“Yo inmediatamente le pedí a la Policía Metropolitana que actuara y que por medio de la fuerza controlara la situación con tanquetas y con otras herramientas. Y lo haremos las veces que sea necesario. Rechazamos además el hecho de que cuatro miembros de la Policía resultaron heridos en estos hechos”, agregó.

Ante la gravedad de la situación, involucró a la Fiscalía General de la Nación, a quien le pidió una investigación formal a lo que él llamó “esos grupos y a los miembros de esos grupos que promovieron estos hechos en Bogotá”. Dijo que se trataban de hechos violentos que ninguna autoridad distrital va a dejar pasar".

Y entonces le hizo también le hizo una petición contundente a la administración de Gustavo Petro: “Le exijo a este Gobierno, que está negociando con estos grupos, que desarme estos grupos con los que está hablando, no puede estar negociando con unos grupos que están armados y están utilizando herramientas como esta para afectar a la población y a la Policía. En Bogotá no le vamos a dar cabida a la violencia y las veces que sea necesario vamos a ordenarle a la Policía que actúe para proteger los bienes y la integridad de los bogotanos”.

El asunto subió de tono cuando en la mañana de este sábado la primera autoridad de los bogotanos formalizó su pedido: “Hoy presenté ante la Fiscalía General de la Nación denuncia penal contra los responsables del ataque organizado que sufrió Bogotá esta semana. Quiero reiterar que respetamos el derecho a la protesta, pero no aceptamos ni vamos a permitir hechos de violencia y, mucho menos, ataques coordinados y premeditados por parte de milicias de choque que buscan afectar la ciudad, generar miedo en la ciudadanía y atentar contra la fuerza pública”.

Galán dijo que ahora debe ser la Fiscalía quien investigue e identifique “a los responsables de estos hechos a la mayor brevedad, quienes pedimos sean investigados por los delitos de terrorismo, asonada, violencia contra servidor público, concierto para delinquir, daño en bien ajeno agravado y perturbación en servicio de transporte público, entre otros”.

Se supo que la orden del alcalde en cinco oportunidades ordenó a la Policía intervenir. “En 4 de ellas, antes de que se materializara la intervención, los sujetos se dispersaron. En la quinta, ayer en inmediaciones de la embajada de Estados Unidos, sí se materializó la intervención de la Policía para recuperar el orden público y proteger la embajada”.

Se sabía que había una marcha programada para este viernes en lo que se ha llamado la movilización ‘Aquí en la Lucha’, que ya completa una semana, pero todo terminó en disturbios. Se suponía que objetivo de las organizaciones sociales e indígenas presentes era marchar hacia la embajada norteamericana. Pero ante los bloqueos y ataques registrados en redes sociales, la UNDMO intervino en la movilización.

Este viernes El Espectador contactó con lideresas de organizaciones que se encuentran desarrollando la protesta. Marcela Cruz, del Congreso de los Pueblos, de la coordinación Nacional Agraria de la región Centro Oriente, de Arauca, indicó: “Desde esa organización campesina hemos venido haciendo una convergencia de organizaciones sociales alrededor de la plataforma del ‘Congreso de los Pueblos’, con el fin de plantear tanto al gobierno nacional, como a otras entidades del Estado y a otros movimientos sociales, algunos temas que para nosotros son fundamentales en el sentido de promover, impulsar las transformaciones sociales que requiere Colombia”, señaló.

La lideresa le dijo a este medio de comunicación que se mantenían en al menos siete puntos en Bogotá. “Estamos en la Universidad Nacional, en el Ministerio del Interior, en la Sociedad de Activos Especiales que queda dentro del edificio San Martín, la Unidad de Víctimas también, el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Tierras”. Que han mantenido diálogo con la Defensoría del Pueblo y entidades afines, pero ahora el asunto estará ante los ojos de la Fiscalía, tras la denuncia formal del alcalde mayor de Bogotá.

