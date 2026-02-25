Publicidad

Intervienen puente de la NQS con calle 19 y sellan escondites usados para hurtos

“Ahí se metían después de robar”. Así describían vecinos del sector los huecos bajo el puente de la NQS con calle 19 que ahora fueron sellados por el Distrito.

Redacción Bogotá
25 de febrero de 2026 - 07:07 p. m.
Trabajadores del Distrito sellaron más de diez huecos y realizaron labores de limpieza y mantenimiento bajo el puente de la NQS con calle 19, en límites entre Los Mártires y Puente Aranda.
Trabajadores del Distrito sellaron más de diez huecos y realizaron labores de limpieza y mantenimiento bajo el puente de la NQS con calle 19, en límites entre Los Mártires y Puente Aranda.
Foto: Alcaldía mayor de Bogotá
Más de diez cavidades que presuntamente eran utilizadas por delincuentes para ocultarse y esconder objetos robados fueron selladas el pasado lunes 23 de febrero bajo el puente vehicular de la avenida NQS con calle 19, en límites entre las localidades de Los Mártires y Puente Aranda.

La intervención se realizó tras reiteradas denuncias ciudadanas por hechos de inseguridad en la zona y hace parte de una jornada integral de recuperación del espacio público liderada por la Secretaría Distrital de Seguridad, en articulación con el IDU, el DADEP, la Policía Metropolitana, la Secretaría de Integración Social y las alcaldías locales.

Según las autoridades, los huecos se habían formado con el paso del tiempo en la estructura del puente y eran aprovechados para facilitar la huida tras cometer delitos.

“La idea es recuperar estos espacios y convertirlos en entornos más seguros. Muchas personas nos informaron que aquí se presentaban hurtos y que algunos delincuentes usaban estos huecos para esconderse”, explicó Reinel Molina, del equipo territorial de la Alcaldía Local de Los Mártires.

La intervención se extendió durante todo el día y contó con la participación de cerca de 50 trabajadores del Distrito, quienes realizaron labores de sellamiento con concreto y dovelas, además de limpieza, mantenimiento, pintura y embellecimiento del puente.

De manera paralela, la Secretaría de Integración Social brindó atención y servicios a habitantes de calle que permanecían en el sector.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan eliminar condiciones que facilitan el delito y fortalecer la seguridad en puntos estratégicos de la ciudad. Asimismo, reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
