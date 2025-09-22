Semana de la bicicleta en Bogotá: conozca la agenda, retos y horarios

Semana de la bicicleta de Bogotá Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Esta semana Bogotá celebra a la bici, uno de sus emblemas y parte fundamental de la apuesta para descarbonizar el transporte de la ciudad y avanzar hacia una movilidad sostenible. Del 22 al 28 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición de la Semana de la Bicicleta, que contará con una agenda diseñada para transformar las calles y parques de la capital a través de encuentros y espacios de formación.

En contexto: Ciclovía:50 años de la revolución del pedal

Durante estas fechas, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), en articulación con la Secretaría Distrital de Movilidad y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, liderará una programación que incluye actividades formativas, recreativas y competitivas en distintos puntos de la ciudad.

Entre estas actividades se destaca la Escuela de la Bicicleta, una iniciativa que cuenta con 37 puntos permanentes en 19 localidades.

“Con 37 puntos permanentes de la Escuela de la Bici, tres activos en Ciclovía y más de 93.000 procesos de enseñanza en lo corrido del año, seguimos impulsando la autonomía y la seguridad de miles de ciudadanos, en especial de mujeres, que hoy son el 80 % de quienes han aprendido a montar en su caballito de acero”, indicó Daniel García Cañón, director del IDRD.

¿Cuáles serán las actividades?

Jueves 25 de septiembre – Inauguración Escuela de la Bici en Codabas (Usaquén)

Para esto, el Distrito abrirá un nuevo punto permanente de la Escuela de la Bicicleta en el Parque Urbanización Codabas. La jornada incluirá una exhibición de BMX Freestyle, además de actividades de rumba musicalizada y yoga para la comunidad.

Horario: 9:30 a.m. hasta la 1:30 p.m.

Jueves 25 de septiembre – Reto Rodante

En esta actividad, la Plazoleta exterior del Concejo de Bogotá será escenario de este encuentro que reunirá a la ciudadanía con un punto de mecánica y exhibición de emprendimientos del clúster del deporte.

Horario: 7:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Domingo 28 de septiembre – Biciexperiencia y Gran Rodada

Reto El Codito (Usaquén): más de 200 ciclistas medirán su resistencia en un trazado de 5,5 kilómetros con un desnivel positivo de 275 metros, partiendo desde el Parque Servitá.

Horario: 6:30 a.m. hasta las 12:00 m.

Gran Rodada: el encuentro será en el Parque El Jazmín con más de 16 ciclopaseos que recorrerán la Ciclovía de Bogotá, podrán participar niños y niñas. Además, habrá Bici Picnic y muestra de emprendimientos del clúster del deporte.

Horario: 7:00 a.m. hasta las 11:45 a.m.

Otras actividades:

Procesos de enseñanza en 38 puntos de la Escuela de la Bicicleta (lunes, martes, miércoles y sábado).

Fortalecimiento del Equipo Bogotá en Bici en las instalaciones del IDRD.

Fortalecimiento del Equipo Bogotá en Bici junto a Transmilenio (viernes 26 de septiembre).

¿Por qué se celebra?

Bogotá, reconocida como la capital de la bicicleta y pionera en el uso de este medio de transporte, cuenta con la red de ciclorrutas más grande de Latinoamérica. Desde 2007, la Semana de la Bicicleta es un evento reglamentado que se ha consolidado como una celebración masiva que integra cultura, pedagogía, recreación y deporte para toda la ciudadanía.

Le puede interesar: Crece riesgo de trata infantil en Bogotá: investigar y prevenir, una tarea de todos

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.