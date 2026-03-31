Conozca los cambios de la Ciclovía en Bogotá durante Semana Santa

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La Ciclovía de Bogotá tendrá programación especial durante Semana Santa, entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril, con actividades recreativas, ajustes en la operación y cierres parciales por el plan retorno.
El anuncio lo hizo el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), que confirmó jornadas con enfoque en movilidad sostenible, actividad física y espacios para compartir en familia.
Como es habitual, la Ciclovía funcionará los domingos y festivos entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m., en un circuito que supera los 138 kilómetros en toda la ciudad.
Así funcionará la Ciclovía en Semana Santa
Jueves 2 de abril
La Ciclovía operará con normalidad en toda su extensión. Durante la jornada habrá actividades pedagógicas en puntos clave como la avenida Boyacá con calle 3 y la calle 26 con avenida Las Américas, enfocadas en seguridad vial y convivencia.
Viernes 3 de abril
No habrá servicio de Ciclovía en ningún tramo de la ciudad.
Domingo 5 de abril (Plan Retorno)
La Ciclovía volverá a operar en su horario habitual, pero con ajustes. Se prevé un cierre parcial en la avenida Boyacá debido al plan retorno de viajeros que regresan a Bogotá.
Actividades destacadas
Durante el domingo, la programación incluirá varias actividades para diferentes públicos:
- Ciclovía Alternativa: pickleball y scooter freestyle en la carrera 9 con calle 116
- Ciclovía Te Cuida: espacios recreativos en la carrera 50 con calle 2B y diagonal 16 sur con carrera 50
- Walk Bike: actividades para niñas y niños en la carrera 50 con calle 2B
- Pedagogía vial: en la carrera 50 con avenida Primero de Mayo
Desde el IDRD, su director, Daniel García Cañón, destacó que esta programación busca que ciudadanos y visitantes disfruten la ciudad de forma activa y segura durante la Semana Santa.
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Un espacio clave en la ciudad
La Ciclovía es uno de los programas más representativos de Bogotá y funciona como un gran parque lineal que promueve la movilidad sostenible y el uso responsable del espacio público.
Para esta Semana Santa, el llamado de las autoridades es a planear los recorridos, tener en cuenta los cierres y hacer un uso respetuoso de este espacio que, cada fin de semana, convoca a miles de personas en la ciudad.
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