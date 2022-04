Si no va a viajar, estos son los planes para este Viernes Santo en Bogotá

Actualmente, en Bogotá se lleva a cabo el Festival Iberoamericano de Teatro con obras como Develaciones, la cual es una obra de la Comisión de la Verdad. / Imagen de referencia.

Aunque este viernes no se llevó a cabo la ciclovía en Bogotá, la ciudad ofrece distintos espacios gratuitos para que todos los habitantes de la capital que no van a viajar puedan disfrutar. La primera opción son los grandes parques públicos que están abiertos de 6 a.m. a 6 p.m., algunos son:

Simón Bolívar: está ubicado entre las calles 53 y 64, y de oriente a occidente desde la carrera 36 hasta la avenida Rojas, en la localidad de Teusaquillo.

El Tunal: se encuentra en la carrera 19 n.° 52B-15. Generalmente, cierra a las 9 p.m. sin embargo, este Viernes Santo puede cerrar antes.

Ciudad Montes: ubicado en la calle 10 Sur, de la localidad de Antonio Nariño.

De los Novios: se encuentra en la calle 63 n.° 45-10, este cuenta con un lago en el que se puede realizar kayak doble o sencillo, por $ 10.000 durante media hora y $ 15.000 por una hora.

San Andrés: está ubicado en la localidad de Engativá, detrás del centro comercial del Portal 80, la dirección es en la calle 82 n.° 100A-91.

Timiza: se encuentra en la calle 51 n.° 13-70.

Actividades culturales

Actualmente, en Bogotá se lleva a cabo el Festival Iberoamericano de Teatro con obras como Develaciones, la cual es una obra de la Comisión de la Verdad que pone en escena la tragedia que han vivido millones de ciudadanos en Colombia por el conflicto armado interno.

También “es un reconocimiento a su dignidad y a la capacidad de seguir adelante y mostrarnos el camino de la reconciliación. Por eso son ellas mismas, las comunidades, las que, desde sus expresiones culturales, hacen de nuevo un llamado a la paz. Con la fuerza de la verdad, sin miedo, miran al futuro, porque ellas saben que la verdad es una oportunidad para la paz”, señaló el Distrito.

La presentación se lleva a cabo en el teatro Julio Mario Santo Domingo, ubicado en la calle 170 n.° 67-51, con dos funciones, a las 3 p.m. y a las 8 p.m., hasta el este sábado 16 de abril.

Por otra parte, en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado sobre la carrera Séptima con carrera 22, en el centro de Bogotá, se presenta Historia de una Oveja, una obra que revela la tragedia del largo y tortuoso camino que padecen las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia. La función es a las 8:00 p.m.

Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá

El Jardín Botánico de Bogotá, ubicado en la avenida calle 63 n.° 68-95, en la localidad de Engativá, se prepara para la llegada de miles de turistas nacionales y extranjeros en esta Semana Santa. “Los visitantes podrán disfrutar de las actividades que se han dispuesto para esta temporada, que incluyen recorridos guiados en inglés y español, espacios para la meditación y desde luego, un interesante viaje por la flora colombiana en el Tropicario Distrital”, compartió el Jardín.

El Tropicario es una de las infraestructuras más impresionantes del país, “no solo por su diseño moderno e innovador de domos en vidrio, con alturas variables, que albergan y reproducen la flora de los diferentes ecosistemas de Colombia en un espacio de 2.600 metros cuadrados, sino por su función como espacio para la educación ambiental y el conocimiento científico”.

El ingreso al Tropicario se hace por grupos, todos de 20 personas en cada recorrido, “por lo cual, la venta de boletas está sujeta a la disponibilidad y demanda de taquilla”, y la entrada tiene un costo de $ 10.000.

Otros espacios en el Jardín para conocer son: La Cascada, el Lago, La Rosaleda y el Palmeto, entre otros, “o hacer memorables selfies en la gigantografía Marca Ciudad, que permitirá un recuerdo grato de su visita a uno de los lugares más hermosos, seguros y agradables en el corazón de la Bogotá”.

Las boletas para el ingreso se compran únicamente en la taquilla del lugar, y las tarifas son:

Colombianos de 5 años en adelante: $ 5.000

Menores de 5 años y mayores de 62 años: gratis

Extranjeros: $ 5.000

