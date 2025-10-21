SIC ordena cierre de Andrés D.C. y Andrés Carne de Res por incumplir normas técnicas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó este lunes el cierre inmediato de los establecimientos Andrés Carne de Res, en Chía, y Andrés D.C., en Bogotá, tras detectar graves deficiencias en sus sistemas eléctricos y de gas combustible que representarían un riesgo inminente para la vida, la salud y la seguridad de clientes, trabajadores y visitantes.

En contexto: Mintrabajo ordenó cierre de cocina de Andrés Carne de Res de la 82 por una semana

La decisión se deriva de inspecciones realizadas los días 10 y 11 de septiembre por funcionarios de la entidad, quienes visitaron los locales de la reconocida cadena ubicados en el municipio de Chía y en la zona rosa de Bogotá

De acuerdo con el comunicado emitido por la SIC, en las diligencias se identificaron múltiples fallas técnicas en las instalaciones, entre las que destacan:

Ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas eléctricas,

Deficiencias en la ventilación de áreas con presencia de gas combustible,

Uniones sin protección anticorrosiva y

Falta de dispositivos de seguridad exigidos por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctrica (RETIE) y el Reglamento de Instalaciones Internas de Gas.

Así las cosas, estos hallazgos constituyen un alto riesgo de incendio, explosión o intoxicación, por lo que ordenó como medida preventiva la suspensión total de las actividades económicas en ambos establecimientos, incluidas las relacionadas con restaurante, bar, eventos, preparación y venta de alimentos y bebidas.

Tras la sanción, la empresa Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S., propietaria de ambos locales, deberá ahora aportar las pruebas que acrediten el cumplimiento de la normativa técnica y corregir las fallas señaladas por la autoridad. Solo entonces se evaluará el levantamiento de las medidas.

“La SIC reitera que el cumplimiento estricto de los reglamentos técnicos es fundamental para garantizar la seguridad de los consumidores y prevenir accidentes derivados de la manipulación inadecuada de la energía eléctrica o el gas combustible”, señaló la entidad en un comunicado.

🚨 La SIC ordena el cierre inmediato de los establecimientos Andrés D.C. y Andrés Carne de Res por graves riesgos eléctricos y de gas combustible detectados durante inspecciones. Las fallas representan peligro para la vida, salud y seguridad de consumidores y trabajadores. pic.twitter.com/0Dc7uHjpTx — Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) October 21, 2025

De no atenderse la orden o de confirmarse la infracción a las normas, la empresa podría enfrentarse a multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo previsto en Estatuto del Consumidor.

¿Qué dice la empresa?

En un breve comunicado emitido tras la decisión de la SIC, la empresa señaló que, “tras la visita ralizada por la SIC a nuestras sedes de Andrés DC y Andrés Carne de Res, los días 10 y 11 de septiembre de 2025, hemos cumplido a cabalidad con todas las instrucciones de seguridad, eléctrica y de gas”.

Señalan, además, que “las adecuaciones requeridas han sido ejecutadas en su totalidad y a satisfacción. El día de hoy (martes 21 de octubre) será radicado ante la autoridad competente el soporte correspondiente, con el fin de avanzar en el levantamiento de la medida preventiva”, puntualiza el restaurante.

Mintrabajo ya había ordenado cierre temporal

Cabe recordar que previamente, el pasado 10 de septiembre, luego de una inspección de seguridad de más de ocho horas en el restaurante Andrés Carne de Res, sede de la Calle 82, el Ministerio de Trabajo selló temporalmente la cocina. Aunque la visita fue adelantada por el accidente ocurrido la semana anterior con máquinas que expiden humo, en la visita, la cartera ministerial encontró riesgos para los trabajadores de la cocina, por lo cual, la selló por una semana.

“Tras la inspección realizada este 9 de septiembre en el establecimiento Andrés D.C. en Bogotá, donde el pasado fin de semana resultaron heridas una decena de personas y tras recibir más de 26 denuncias contra esta cadena a nivel nacional, acabamos de poner un sello por paralización parcial de actividades y tareas en la zona de preparación de alimentos”, señaló, en su momento, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

🇨🇴 Desde la entrada principal de Andrés Carne de Res DC, la viceministra (e) de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, encabeza la inspección para verificar condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como del plan de emergencias y normas laborales. pic.twitter.com/KMWjKw9ZLG — MinTrabajo (@MintrabajoCol) September 9, 2025

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.