Nuevo caso de sicariato sacude a Bogotá: esta vez en Ciudad Salitre

Los hechos ocurrieron la tarde del martes 10 de marzo en la localidad de Usaquén. Esto se sabe. Foto: Archivo pa

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Los asesinos a sueldo volvieron a atacar. Esta vez en el barrio Salitre, un sicario asesinó a un ciudadano en vía pública. Aprovechó que su víctima se encontraba hablando por celular, para dispararle.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 2:10 de la tarde, en la calle 24 con carrera 69B-59. Tras el ataque, el hombre quedó tendido en el lugar. La víctima tendría entre 35 y 40 años y hasta el momento no ha sido identificada.

Al sitio acudieron unidades de la Policía y organismos de emergencia para atender la situación. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumió el caso y adelanta la recolección de elementos materiales de prueba para esclarecer lo sucedido y establecer los móviles del crimen.

Por ahora, las autoridades continúan con las labores investigativas para identificar a la víctima y ubicar al responsable del ataque.

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