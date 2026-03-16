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Nuevo caso de sicariato sacude a Bogotá: esta vez en Ciudad Salitre

Un nuevo caso sicarial se registró en Salitre: un hombre murió tras un ataque armado cuando hablaba por celular. Esto se sabe.

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Redacción Bogotá
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16 de marzo de 2026 - 09:45 p. m.
Los hechos ocurrieron la tarde del martes 10 de marzo en la localidad de Usaquén. Esto se sabe.
Los hechos ocurrieron la tarde del martes 10 de marzo en la localidad de Usaquén. Esto se sabe.
Foto: Archivo pa
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Los asesinos a sueldo volvieron a atacar. Esta vez en el barrio Salitre, un sicario asesinó a un ciudadano en vía pública. Aprovechó que su víctima se encontraba hablando por celular, para dispararle.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 2:10 de la tarde, en la calle 24 con carrera 69B-59. Tras el ataque, el hombre quedó tendido en el lugar. La víctima tendría entre 35 y 40 años y hasta el momento no ha sido identificada.

Al sitio acudieron unidades de la Policía y organismos de emergencia para atender la situación. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumió el caso y adelanta la recolección de elementos materiales de prueba para esclarecer lo sucedido y establecer los móviles del crimen.

Por ahora, las autoridades continúan con las labores investigativas para identificar a la víctima y ubicar al responsable del ataque.

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Por Redacción Bogotá

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