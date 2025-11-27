Asesinan a conductor de vehículo informal en San Cristóbal: Policía capturó a dos personas

Las autoridades investigan las causas del crimen. La comunidad reportó que este es el segundo caso en los últimos meses. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo sicariato se registró en horas de la noche en el barrio Los Libertadores (San Cristóbal). La víctima resultó ser un conductor informal que prestaba el servicio de transporte local en este sector. En medio de sus labore nocturnas, dos sujetos lo abordaron en plena vía pública y le propinaron varios disparos, según confirmó la Policía Metropolitana.

Le puede interesar: Se entregó conductor que arrolló y mató a mujer en inmediaciones del Bulevar Niza

Los disparos alertaron a los transeúntes que se encontraban en inmediaciones de un puente peatonal y alertaron a las autoridades. El teniente coronel Edward Vargas, indicó que una patrulla arribó a la escena en cuestión de minutos: “encontramos a la víctima tendida en el suelo, aún con signos vitales”.

Inmediatamente, el herido fue trasladado a un centro médico de la localidad, donde finalmente los galenos confirmaron su muerte por la gravedad de las heridas. Posteriormente, a la escena del crimen llegaron unidades del CTI para iniciar las pesquisas.

“Dos personas, al parecer vinculadas a este homicidio, fueron capturadas”, agregó el coronel Vargas. Sobre las causas del atentado, preliminarmente se estudia la posible incidencia de grupos dedicados a la extorsión, pues hace unos meses se registró un homicidio similar de un conductor informal, lo que prendió las alertas entre el vecindario.

Panorama delictivo en Bogotá

Según el sistema SIEDCO de la Policía Nacional, entre enero y septiembre de 2025 se reportaron 873 casos de homicidios en la capital, lo que equivale a una leve disminución, teniendo en cuenta los 876 casos reportados en el mismo periodo de 2024.

La situación es más preocupante si se consideran otros indicadores: la extorsión, con 1.433 casos denunciados en lo que va del año, ha impactado fuertemente el comercio en localidades como San Cristóbal, Kennedy y Rafael Uribe Uribe.

Policía confirmó que en lo corrido del año han capturado 396 personas por homicidio (143 en flagrancia y 253 mediante orden judicial), y se han incautado más de 1.200 armas de fuego, además de más de 139.000 armas cortopunzantes y 105 armas neumáticas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.