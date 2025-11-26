Se entregó conductor que arrolló y mató a mujer en inmediaciones del Bulevar Niza

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

David Valencia Cochero sería el responsable de la muerte de Laura Fabiana León, de 23 años, tras un accidente de tránsito que se registró el pasado 18 de noviembre, en inmediaciones del centro comercial Bulevar Niza. Valencia la arrolló y luego huyó. Sin embargo, se entregó a las autoridades y ahora enfrentará un proceso por homicidio culposo, que fue delito que le imputó la Fiscalía.

El accidente, que terminó en tragedia, tiene un antecedente: al parecer, Valencia Cochero huía de una agresión y, en medio de las maniobras imprudentes fue que arrolló a Laura Fabiana. Según versiones de testigos, ella se le atravesó para obligarlo a detenerse, pero él aceleró. Lo cuestionable fue que, en vez de auxiliarla, escapó del lugar. Todos los detalles son materia de investigación

Lea más: Capturan al presunto homicida de Natalia Santodomingo, mujer trans asesinada en Cajicá

Tras su entrega, la Fiscalía le imputó cargos, pero él se declaró inocente. Ahora resta esperar la acusación formal ante un juez de conocimiento para saber si lo declaran culpable o inocente.

¿Qué se sabe del caso?

De acuerdo con los reportes conocidos, todo comenzó cuando Valencia fue a recoger a una joven, que departía con sus amigos en el sector. Ella se subió y rápidamente se bajó del vehículo, al parecer, luego de una fuerte discusión, según dijeron algunos testigos al Ojo de la Noche, de noticias Caracol.

Más noticias: ¡Hasta llevaban la droga a domicilio! capturan a 17 miembros de una red de tráfico en Suesca

Dicen que los amigos de la joven intentaron atacarlo, pero este huyó y fue cuando ocurrió el accidente. Según el teniente coronel Juan Montilla, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, aclaró que el conductor no era pareja sentimental de la víctima, por lo que aún continúan investigando lo que sucedió.

Le puede interesar: Futuro ambiental de la sabana: primeros avances técnicos, pero diciembre será definitivo

“Las unidades de tránsito asumieron la investigación para establecer cómo se produjo el choque y bajo qué circunstancias el vehículo terminó impactando a la mujer”, indicó. Montilla señaló que los peritos adelantan la recolección de evidencias y testimonios para esclarecer lo sucedido y determinar eventuales responsabilidades.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.