Siete de cada 10 capturados por robo de vehículos en Bogotá, quedan libres

En un día en Bogotá, se roban más de 11 carros y 15 motos. Y es que el hurto de vehículos es un delito que persiste en la capital, así como el negocio que lo respalda: la venta de autopartes. Para combatirlo, las autoridades han desplegado unidades especiales para ponerle freno a esta modalidad de hurto que afectó, en lo que va del año, a más de 8.000 ciudadanos.

Así va la lucha contra el hurto de vehículos

Los datos son claros: solo el noviembre de este año, la Policía ha logrado capturar a 48 personas y recuperar 43 vehículos, un dato que parece menor ante el volumen de denuncias, pero que hace parte de las acciones destinadas a reducir este flagelo que sigue azotando a los bogotanos.

El comandante de la Policía de Bogotá, general Giovanny Cristancho, adhirió: “es importante resaltar que este año hemos logrado una reducción en el hurto a vehículos del 24 %, es decir, 892 hurtos menos que el 2024. De igual manera, una disminución en el hurto a motocicletas en 17% con 887 casos menos (este año reporta más de 5.200 robos a motocicletas). Las localidades con mayor reducción en el delito de hurto a vehículos y motocicletas son Candelaria, Mártires, Antonio Nariño, Kennedy y Usaquén”.

Siete de cada 10 detenidos quedan libres

En lo corrido del año, informó la Policía, se han capturado a 390 personas por hurto a automotores y se han recuperado 2.269 automóviles y motocicletas. No obstante, el panorama de acceso a la justicia, no es alentador.

La Secretaría de Seguridad asegura que de cada 10 capturados, 7 quedan libres, sentenciando así un panorama que asegura el 70 % de impunidad.

“Hacemos un llamado al Congreso a revisar las normas vigentes, pues de cada 10 capturas por hurto a vehículos, 7 quedan libres”, indicó la cartera de Seguridad.

Caen bandas, pero el delito persiste

La Policía Metropolitana de Bogotá destacó recientes operativos que dejaron 48 capturados el último mes. El primero ocurrió en un parqueadero de Rafael Uribe, donde varios hombres engañaron y amordazaron al vigilante para llevarse cinco vehículos. Gracias al aviso de la víctima y de sus vecinos, se activó un plan candado con apoyo de la SIJIN, lo que permitió recuperar cuatro de los carros robados. Paralelamente, en Puente Aranda, una persona fue abordada por hombres armados que le arrebataron su vehículo frente a un local comercial; la denuncia inmediata permitió que un equipo de Policía Judicial lo rastreara y lo encontrara escondido en un parqueadero de la zona.

Otro caso tuvo lugar en Barrios Unidos, donde un ciudadano que llegaba a su residencia fue intimidado por hombres armados que le hurtaron su automóvil. La respuesta rápida de las zonas de atención permitió capturar a uno de los implicados y recuperar el automotor. Estos hechos se suman a la desarticulación de tres grupos delincuenciales dedicados al hurto de vehículos, estos son: los ‘Altagama’, ‘Platinos’ y ‘The Trucks’.

