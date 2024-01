Persisten los reclamos por fallas en los cobros de la factura de luz

Habitante del sector La Casona, perjudicada por el cobro del servicio de aseo de 20 familias en el centro de Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Al lado de la estación de Transmilenio de Venecia, cuando el sistema masivo de transporte ni siquiera ha comenzado a operar, un puñado de 20 personas comienzan a hacer fila en las instalaciones de Enel, con recibo en mano. Dos horas después, a las 5:00 A.M., ya son cerca de 80 ciudadanos los que aguardan por ser atendidos.

Todos presentan inconformidades con el cobro de su factura de luz. Los más recurrentes son la facturación excesiva, cobros dobles, y hasta incrementos abruptos en la factura de la tarjeta de crédito Enel, en otro tiempo denominada Codensa, cuyo cobro se efectúa a través del recibo de electricidad.

La escena ha sido recurrente y se ha vuelto parte del paisaje en el lugar durante los últimos cuatro meses. Lo mismo ocurre en el Super Cade de la NQS con 26, a donde las personas de distintos puntos de la ciudad se acercan para realizar el reclamo.

Desde octubre del año pasado, la empresa de energía Enel ha venido reportando fallos en su sistema de facturación, luego de una actualización de software que se realizó con el efectivo de hacer más eficiente el sistema de cobros. Al comienzo, cuando las personas comenzaron a quejarse de las irregularidades en sus facturas, la empresa llamó a la calma y aseguró que el flujo correcto de las cuentas retornaría a la brevedad.

Hoy, cuatro meses después, la problemática persiste, y las personas deben seguir madrugando a las filas interminables en las que incluso los nervios se exaltan y no faltan los gritos y patadas a las puertas de las instalaciones.

De ello ha sido testigo Samanta Díaz, quien pasó gran parte de diciembre y el comienzo del nuevo año, haciendo fila en la sede de Enel ubicada en la autopista sur. Su calvario comenzó en noviembre, cuando al efectuar el pago del crédito, se dio cuenta de que su deuda con la entidad se había triplicado; ya no debía $2.000.000, sino $4.000.000

“Yo venía pagando juiciosa mis cuotas y eso me ha permitido reducir mi deuda. Pero en noviembre me llevé la sorpresa de que debía el doble a pesar de hacer los pagos de manera cumplida. Siempre que voy es lo mismo: me toca hacer una fila de 2 horas, me dan turno, luego esperar otra hora en la sala, y al atenderme me dicen que tranquila, que mi caso está en revisión”, comentó Díaz a El Espectador.

Díaz, al igual que otras personas con las que ha hecho contacto en la fila, guarda celosamente todos los recibos de pago, a los que se aferran para normalizar su situación una vez el problema con el sistema se haya solucionado.

En el club de la fila, como ella lo denomina, hay casos todavía más tediosos como el don Ismael Suárez. Desde diciembre, le ha tocado acudir a las instalaciones de Enel para reclamar por cobros dobles de la factura que ya pagó. “Yo cancelé el servicio de noviembre y en diciembre me lo estaban volviendo a cobrar”.

La empresa Enel asegura que se encuentra trabajando arduamente para mejorar los problemas de facturación, y colocó a disposición de los usuarios un nuevo mecanismo para reportar las irregularidades con las facturas.

Se trata del chat Elena, disponible a través de la línea +57 316 890 60 03. Las personas pueden chatear con este número a través de WhatsApp para reportar las inconsistencias con su recibo y así evitarse las largas filas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.