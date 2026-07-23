Siguiendo el recorrido de un carro robado descubren bodega con motores alterados

Las autoridades insisten en que el mercado de autopartes de origen dudoso sigue siendo uno de los principales combustibles del hurto de vehículos en Bogotá. Foto: Mebog

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Un operativo de la Policía en la localidad de Antonio Nariño llevó al hallazgo de 13 motores y varias autopartes almacenadas en un inmueble del barrio San Antonio. De acuerdo con las autoridades, cinco de los motores presentaban irregularidades en sus sistemas de identificación.

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El procedimiento se inició tras una alerta recibida por la central de radio sobre la posible ubicación de un vehículo reportado como hurtado. Al llegar al lugar señalado, las patrullas de vigilancia encontraron un inmueble en cuya entrada interceptaron a un hombre que, según la versión policial, aseguró que allí funcionaba una bodega destinada al almacenamiento de vehículos involucrados en siniestros viales.

Tras autorizar el ingreso de los uniformados, los policías encontraron una gran cantidad de motores y autopartes. Ante las sospechas sobre la procedencia de algunos de los elementos, fue solicitado el apoyo del Grupo de Automotores de la Seccional de Investigación Criminal para realizar una inspección técnica.

Según el peritaje realizado por los especialistas, cuatro motores tenían sus sistemas de identificación completamente borrados y uno más presentaba señales de haber sido regrabado. Los otros ocho conservaban sus identificaciones originales.

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Según explicó el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el hallazgo representa un golpe a las estructuras que se lucran del mercado ilegal de autopartes. “Este resultado afecta la cadena criminal del hurto de vehículos en la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que se ataca la comercialización de autopartes y la alteración de los sistemas de identificación de los vehículos”, señaló el oficial.

Los motores y autopartes fueron incautados y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las verificaciones correspondientes para establecer su origen y determinar si están relacionados con casos de hurto de automotores.

De acuerdo con cifras entregadas por la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo corrido del año han sido incautados cerca de 50 motores alterados. Además, las autoridades reportan la recuperación de 620 vehículos y 886 motocicletas en la capital.

El hallazgo acentúa una de las principales barreras para enfrentar el hurto de automotores en Bogotá: la persistencia de un mercado dispuesto a comprar repuestos de dudosa procedencia. Aunque las autoridades intensifican los operativos contra bodegas, desguazaderos y redes de receptación, el negocio se sostiene en buena medida por una práctica extendida entre compradores que buscan piezas más económicas sin indagar sobre su origen. En otras palabras, el delito no solo depende de quienes roban vehículos, sino también de quienes mantienen viva la demanda de los elementos que resultan de esos robos.

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