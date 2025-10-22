Simulacro de emergencias superó expectativas: así se vivió en Bogotá

30.117 organizaciones se inscribieron para participar Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A las 10:30 de la mañana de este miércoles, las alarmas de emergencia sonaron en gran parte de la capital. Era el inicio de la versión No. 17 del simulacro distrital, una jornada que busca fortalecer la cultura de prevención y medir la reacción de ciudadanos, empresas, colegios y entidades frente a posibles desastres.

Al termino del evento, desde la Sala de Crisis, en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el alcalde, Carlos Fernando Galán, entregó un balance positivo: 2.350.000 personas participaron, superando la cifra estimada de 2.330.000. “Más de 1.142 colegios se vincularon, también tuvimos un registro entre entidades públicas, privadas y comunidad en general cercano a las 30.117 organizaciones que se inscribieron para participar. Gracias a la Nación por hacernos parte de este ejercicio conjunto”, detalló el primer mandatario de Bogotá.

Por su parte, el director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), Guillermo Escobar, resaltó que este ejercicio de ciudad pone a prueba el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, y los planes de emergencia de entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas, comunidades y organizaciones sociales. “Agradecemos a todas las personas que participaron en este ejercicio que salva vidas. En Bogotá seguimos preparándonos para responder ante las emergencias”, añadió.

Durante la jornada también se realizaron actividades adicionales como charlas de primeros auxilios, simulaciones de incendios controlados y talleres sobre gestión del riesgo.

Cabe recordar que el Simulacro Distrital y el Simulacro Nacional, aunque comparten el objetivo de preparar a la población ante emergencias, se diferencian en su alcance y organización. El Simulacro Distrital, liderado por el Idiger, se realiza exclusivamente en Bogotá y está enfocado en fortalecer las capacidades locales de respuesta y evaluar los planes de emergencia de la ciudad.

Por su parte, el Simulacro Nacional es convocado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y tiene un enfoque más amplio, al coordinar acciones simultáneas en departamentos y municipios de todo el país.

¿Qué debe tener un kit de emergencia en caso de sismo?

El IDIGER recomienda estar preparado con un kit de emergencias personal y otro para los integrantes de la familia para estar preparados ante una emergencia de gran magnitud, con los siguientes elementos que son suficientes para sobrevivir mínimo 3 días:

Medicamentos básicos para controlar dolor, inflamación y/o los formulados por el médico, en caso de que padezca una enfermedad de base.

Guarde tapabocas, gafas de seguridad y un botiquín tipo A.

Reserve agua (en botella) y alimentos no perecederos (enlatados).

Guarde una copia de sus llaves de uso frecuente (de ingreso a casa o vehículo).

Agregue un silbato, un radio, una linterna de pilas o de carga solar, cintas adhesivas, cuerdas, navajas y baterías de repuesto.

Una muda de ropa completa y elementos básicos de aseo personal.

Una cobija liviana, guantes e impermeable.

Guarde copia de tus documentos de identidad de forma física y también en la web.

Recuerde incluir dinero de baja denominación.

Incluya cloro o tabletas de cloro para purificar el agua y algunas herramientas básicas.

