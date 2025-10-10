¿Sin planes para Halloween? Agéndese con la oferta cultural en Bogotá

El Festival del Terror en Salitre Mágico es una de las actividades preferidas durante el mes de octubre Foto: Salitre Mágico

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con semana de receso y un puente festivo, octubre llega como un mes ideal para disfrutar más de la familia y amigos, en una ciudad donde ofrece decenas de actividades para todas las edades.

Desde la Oficina Distrital de Turismo, invitan a habitantes y extranjeros a sumarse a la agenda de la iniciativa ‘Bogotá Encantada’, con espacios como Mundo Aventura, Maloka, Multiparque, el Parque Jaime Duque o Salitre Mágico, donde ofrecerán actividades especiales, festivales del terror, recorridos educativos y experiencias para toda la familia.

Lea más: Estas son las tres cámaras fotomulta que más comparendos imponen en Bogotá

Precisamente, en el Parque Salitre Mágico, se desarrolla la décima edición del Festival del Terror donde celebrarán con siete casas de temáticas distintas. Diana Zambrano, subdirectora de Marketing, estima que para este año cerrarán con una asistencia de 100 mil asistentes, 15 mil más respecto al 2024. “El 30% de la gente que viene, proviene de otras ciudades. Es un esmero que pone todo el equipo y que solo se puede apreciar cuando vienes”.

Paralelamente, entre los eventos más destacados está la Semana de la Cultura Ciudadana 2025, liderada por la Secretaría de Cultura. Las actividades invitan a disfrutar Bogotá desde la corresponsabilidad, el respeto y el sentido de pertenencia.

Adicionalmente, durante la semana del espacio, hasta el 10 de octubre, el Planetario de Bogotá abrirá sus puertas gratuitamente (Cl 26B #5-93) con una charla interactiva: “Retos de la nueva exploración espacial”, a las 5:00 p.m. Una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos tecnológicos, políticos y éticos de la nueva carrera hacia las estrellas.

El cine también se toma los parques con Cinemateca al Parque, que llegará a Usaquén el domingo 12 de octubre, en el Parque Altos de Serrezuela, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Una jornada para disfrutar de películas y arte audiovisual al aire libre y con entrada libre.

Conciertos imperdibles durante octubre

Bogotá no solo es la capital de Colombia, también es la Ciudad Creativa de la Música, reconocimiento otorgado por la UNESCO gracias a su diversidad cultural y a la fuerza de su escena artística. Por ello, durante este mes, llegan conciertos imperdibles como:

Silverio en el domo del Planetario de Bogotá – 10 de octubre

Este 10 de octubre, a las 8:00 p.m., llega Su Majestad Silverio, un artista que fusiona la electrónica con el performance en un espectáculo irreverente y visceral. Su propuesta combina lo electrónico, lo punk y lo performático en un ritual escénico cargado de energía y exceso.

Con su inconfundible estilo —tangas rojas, bigote, peluca y actitud desbordada— se ha consolidado como un ícono de la electrónica subversiva en Iberoamérica. *Entrada con boletería.

• Eladio Carrión – 10 de octubre

El Movistar Arena será el escenario de una noche intensa con Eladio Carrión, quien presentará su Don Kbrn World Tour. El trap latino se toma Bogotá con una puesta en escena llena de energía, talento y autenticidad.

• Rod Stewart – 14 de octubre

El legendario cantante británico visitará Bogotá por primera vez con su gira One Last Time, con la que se despide de los escenarios tras una carrera de más de seis décadas. La cita con sus grandes éxitos será en el Movistar Arena el 14 de octubre. Entrada con boletería.

• David Guetta llega a Bogotá con “The Monolith” – 17 de octubre

El famoso DJ y productor francés David Guetta aterriza en la capital con su nuevo espectáculo “The Monolith”, una experiencia de música electrónica que combina sus grandes éxitos con una producción visual impresionante.

El show se realizará el viernes 17 de octubre de 2025, a las 5:00 p.m., en el Coliseo MedPlus (Calle 80, kilómetro 1.5, vía a Cota). La presentación contará con luces, efectos especiales y pirotecnia que prometen una noche inolvidable. *Entrada con costo.

• Santiago Cruz – 17 de octubre, Movistar Arena

El cantautor colombiano celebra su carrera con un concierto lleno de emotividad y grandes éxitos, acompañado por una orquesta y una propuesta visual envolvente.

• Andy Rivera – 18 de octubre, Movistar Arena

El artista pereirano promete una noche vibrante con su fusión de pop urbano y reguetón romántico. Un show para cantar, bailar y celebrar su conexión con el público.

• Skarface – 18 de octubre

Por primera vez en Colombia, la banda francesa de skapunk Skarface se presentará en el Boro Room de Bogotá. Con más de tres décadas de trayectoria, la agrupación ha recorrido escenarios de Europa y Japón, consolidándose como una de las más respetadas del ska internacional.

• Andy Rivera – 18 de octubre

El artista pereirano se presentará en el Movistar Arenacon un show lleno de energía, romanticismo y ritmos urbanos.

Con su estilo característico que fusiona el pop y el reguetón, Andy Rivera promete una noche vibrante en la que interpretará éxitos como “Alguien me gusta”, “Espina de rosa” y “Monumento”. Un espectáculo cargado de emoción, luces y conexión con su público.

• Anuel AA – 24 de octubre, Movistar Arena

El exponente del trap latino regresa a la capital con su gira mundial. Sus temas de alto impacto y su puesta escénica hacen de esta cita una de las más esperadas del mes.

• Bubaseta & Friends – 25 de octubre, Movistar Arena

El referente chileno del rap alternativo se presenta junto a artistas invitados en una noche de ritmos urbanos, freestyle y mensaje social.

• Rauw Alejandro – 26, 27 y 28 de octubre, Movistar Arena

Tres fechas consecutivas con el astro del pop urbano puertorriqueño. Coreografías, luces y una producción futurista que marcará uno de los grandes espectáculos del año.

• Polo & Pan – 31 de octubre, Movistar Arena

El dúo francés de música electrónica tropical cerrará el mes con un viaje sonoro lleno de color, beatsenvolventes y una atmósfera ideal para celebrar Halloween al ritmo de sus mezclas más icónicas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.