Estas son las tres cámaras fotomulta que más comparendos imponen en Bogotá

Desde que las cámaras salvavidas o fotomulta, se instalaron hace seis años en la capital, su influencia en la reducción de accidentes aún sigue siendo criticada por varios sectores del Concejo de Bogotá, mientras que la administración ya tiene listo el plan para instalar 60 nuevos de estos dispositivos. Lo cierto es que solo en 2025, las 10 cámaras con más registros impusieron 56.279 comparendos.

Un reciente informe de la concejal Diana Diago (Centro Democrático) dio a conocer los corredores con más comparendos y cuestionó si la medida ha salvado tantas vidas como pretende.

¿En dónde se imponen más comparendos por fotodetección?

Las cámaras de fotodetección ubicadas en el norte y occidente de Bogotá son las que más comparendos han impuesto entre 2024 y lo corrido de 2025, según cifras del Sistema Fénix y SIMUR, otorgadas a la cabildante. El punto con mayor número de sanciones fue la Autonorte con calle 102A, con más de 52.800 comparendos en 2024 y 14.500 en 2025, seguida por la cámara de la NQS con calle 22, que registró 33.956 en 2024 y 11.064 en 2025. También se destacan las ubicadas en la avenida Ciudad de Cali con calle 15A, con 43.369 comparendos en 2024, y en la Autonorte con calle 183A, con 41.693 el mismo año.

En el sur y occidente, los puntos de la avenida Villavicencio con carrera 28 y de la avenida de las Américas con carrera 78 también figuran entre los más activos, con más de 37.900 y 14.100 comparendos respectivamente en 2024. Llama la atención que, pese a una reducción general en 2025, algunos corredores como la Autonorte con calle 127B y las Américas con carrera 78 mantienen cifras altas, con más de 12.000 y 13.000 comparendos en apenas cuatro meses del año.

Según estos datos, entre enero de 2024 a abril de 2025, las tres cámaras que más comparendos han impuesto son:

Autonorte con calle 102A (N-S) – C. RAP: 67.376 comparendos en total (52.849 en 2024 + 14.527 en 2025). Avenida NQS con calle 22 (N-S): 45.020 comparendos (33.956 en 2024 + 11.064 en 2025). Avenida de las Américas con carrera 78 (O-E): 27.487 comparendos (14.180 en 2024 + 13.317 en 2025).

Llegarán nuevas cámaras

En Bogotá hay 129 cámaras de fotomulta autorizadas, según los registros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), pero el plan de la administración es llegar a casi 190, pues la Secretaría de Movilidad ha insistido en que la reducción del 30 % en accidentes este año, con respecto al anterior, demuestra la funcionalidad de las cámaras.

En contraste, tanto Diago, como Julián Forero ‘Fuchi’, también concejal, critican que, a pesar de estas cifras, el alcalde Carlos Fernando Galán fortalecerá el sistema de fotodetección, destinando COP $ 20.000 millones para la compra de 60 nuevas cámaras de fotomultas.

“Las cámaras de fotodetección no salvan vidas, son un negocio de la Secretaría de Movilidad. Galán prefiere gastar en más sanciones que en soluciones reales para la seguridad vial. Esta es una caja registradora que va en contra del bolsillo de los bogotanos”, afirmó la concejal Diago.

Por su parte, la Alcaldía sostiene que el objetivo de esta iniciativa es gestionar de manera eficiente la velocidad y otros factores de riesgo de siniestralidad vial. “Las cámaras contribuyen para reducir el número de víctimas por siniestros de tránsito en las vías de Bogotá”.

