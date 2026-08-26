Sismo con epicentro en Santander se sintió en Bogotá: IDIGER verifica posibles afectaciones

Ciudadanos evacuaron en distintos puntos de Bogotá. Foto: Archivo Particular

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Un nuevo temblor volvió a sacudir el país a las 11:45 a.m. de este miércoles 26 de agosto. El Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo de magnitud 5,1 con epicentro en Los Santos, en Santander, pero en la capital se sintió en distintas localidades.

Más información: Temblor hoy: sismo de 5,1 con epicentro en Santander sacude varias regiones de Colombia

Tras la alerta, el Idiger dio un parte de tranquilidad y recomendó mantener la calma: “Tras el sismo que se sintió en Bogotá, mantén la calma y verifica las condiciones de tu entorno”. A su vez, invitó a reportar cualquier novedad: “Si encuentras alguna situación que represente un riesgo o se presenta una emergencia, repórtala a la Línea 123″.

Adicional, la entidad inició verificaciones en las localidades para identificar posibles afectaciones a las estructuras u otras novedades.

La capital evacuó

En varios puntos de la ciudad, las personas evacuaron y siguieron los protocolos para estas alertas. Chapinero; la Plaza de Bolívar, que concentra buena parte de las instituciones gubernamentales; el sector aledaño a Corferias, entre otros, dejaron imágenes de la reacción al sismo.

Más de 1.200 solicitudes por posibles afectaciones en edificaciones de Bogotá

Desde el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026, las inspecciones locales han demostrado que en Bogotá los impactos también se tradujeron en daños a estructuras y viviendas.

Desde entonces, la ciudad ha recibido 1.231 solicitudes ciudadanas por posibles afectaciones en viviendas y edificaciones. De estas, el IDIGER ha atendido cerca de 1.100 mediante visitas técnicas, en las que se han evaluado 44.815 viviendas y edificaciones de la ciudad.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Antes del sismo

Conozca su vivienda : Revise si cumple con la norma sismorresistente (NSR-10) y atienda grietas o daños con ayuda de un profesional.

Plan familiar : Defina rutas de evacuación libres de obstáculos y puntos de encuentro seguros al aire libre.

Kit de emergencia: Prepare un maletín con suministros para 72 horas que incluya agua embotellada, alimentos no perecederos, botiquín, linterna, radio a pilas, documentos y dinero en efectivo.

Durante el sismo

Conserve la calma : No salga corriendo de inmediato ni use los ascensores.

Protégase : Agáchese, cúbrase y agárrese debajo de un mueble pesado o junto a una zona estructural segura, lejos de ventanas.

En la calle o vehículo: Si está afuera, aléjese de edificios, postes y cables. Si conduce, detenga el carro en un sitio seguro.

Después del sismo

Evalúe y evacúe : Salga con calma por las escaleras solo cuando el movimiento haya cesado.

Revise servicios : Cierre las llaves de gas, agua y electricidad si notas daños, sin exponerte al peligro.

Reporta emergencias: Comuníquese con la línea 123 si encuentra daños graves en la estructura de su vivienda.

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