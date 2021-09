Sistema Penal Acusatorio expresa preocupación por declaraciones de Claudia López

La inseguridad no solo ha dejado lesiones personales o víctimas mortales, el tema es tan complejo que ha trascendido y ahora involucra a todos los entes reguladores del orden, la seguridad y la justicia, como es el caso de los jueces de la República, a quienes Claudia López les llamó la atención con contundencia debido a la cantidad de delincuentes que han quedado libres ya sea por malos procedimientos, falta de pruebas o vencimiento de términos.

Estas declaraciones, concedidas por la alcaldesa, fueron refutadas, con la misma severidad, por parte del Comité del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá, quienes manifestaron preocupación ante lo dicho y aseguraron que, en buena parte de los casos, que no han tenido el resultado legal esperado, son los fiscales que dejan a los indiciados en libertad o no solicitan medida de aseguramiento, esto acogiéndose en que la privación de la libertad es excepcional y no puede ser una medida improcedente.

“El Consejo Superior de la Judicatura ha expuesto, con datos claros, cómo el Sistema Penal de Acusatorio de Bogotá ha respondido, entre 2020 y 2021, a la demanda de medidas de aseguramiento presentadas por la Fiscalía General de la Nación. Solo un 6% de las solicitudes de aprehensión formuladas fueron negadas, lo que implica que los jueces, casi siempre, corroboraron y reconocieron el cumplimiento de las cargas que corresponden a los fiscales”, señala el comunicado emitido por el Comité.

En su momento, Claudia López aseguró que la falta de condenas, judicialización y privación de la libertad sería motivo del aumento de la delincuencia, pues, “El delincuente que roba queda libre; roba, queda libre, vuelve y roba y vuelve y queda libre. A la cuarta ya no roba, mata por roba”, indicó.

De lo motivos por los que se otorga la libertad, los jueces, en su pronunciamiento, aseguran que esto ocurre únicamente cuando se presentan capturas ilegales, falta de flagrancia o violación de derechos de los capturados. “Cuando esto es percibido por los jueces su deber es velar por la garantía de los derechos en juego y evitar judicializaciones infundadas o viciadas”, agregaron.

Los jueces, tras sentar un precedente de preocupación ante lo dicho por la mandataria de Bogotá, reafirmaron su compromiso, bajo todas las garantías, para ejercer su labor y ordenar las capturas y medidas de aseguramiento siempre y cuando sean constitucionalmente viables.