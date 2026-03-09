Soacha abre el primer centro de Fiscalía del país especializado en violencias de género

Marchas contra la Violencia de Género en Bogotá Foto: Óscar Pérez - Óscar Pérez

En medio de persistentes denuncias por violencia intrafamiliar y delitos sexuales, la alcaldía de Soacha anunció que el municipio puso en marcha el primer Centro de Atención de Fiscalía del país especializado en casos de Violencias Basadas en Género (VBG)

El nuevo Centro de Atención de Fiscalía (CAF) busca concentrar en un mismo espacio la recepción de denuncias, la investigación judicial y la activación de rutas de protección para las víctimas. La apuesta fundamental es que quienes acudan a denunciar no tengan que hacer lo que lamentablemente sigue siendo un patrón en estos casos: desplazarse entre distintas oficinas, repetir su testimonio ante varias entidades, sobrellevar actos de revictimización y, entre trámite y trámite, seguir lidiando con una situación de violencia.

En el lugar trabajarán de forma ininterrumpida fiscales, investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), profesionales de Medicina Legal y defensores públicos. De acuerdo con la Fiscalía, el modelo pretende agilizar la atención de los casos y permitir una coordinación más directa entre las instituciones encargadas de investigar los delitos y ofrecer medidas de protección.

En ese sentido, una de las novedades más importantes es que el centro operará las 24 horas del día, los siete días de la semana, decisión clave que responde a la dinámica de este tipo de violencias, pues muchos de los casos de violencia intrafamiliar se registran en horarios nocturnos o durante fines de semana, cuando las víctimas suelen encontrar mayores dificultades para acceder a servicios de denuncia o acompañamiento.

Además de la atención judicial, el espacio contará con acompañamiento psicosocial y articulación con servicios de salud mental. También se prevé la activación de rutas de protección cuando los casos involucren a niños, niñas y adolescentes, una situación frecuente en los escenarios de violencia intrafamiliar.

Enfoque de género en todas las etapas del proceso judicial

Uno de los ejes del nuevo centro será la aplicación de un enfoque de género en todas las etapas del proceso judicial, desde la recepción de la denuncia hasta la investigación y la actuación ante los jueces. La intención es reconocer los impactos diferenciados de delitos como la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales o la inasistencia alimentaria, que afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas.

Aunque la apertura de este tipo de espacios busca mejorar el acceso a la justicia, el desafío sigue siendo que las rutas institucionales funcionen de manera efectiva. Informes de organizaciones sociales y entidades de control han advertido que muchas víctimas continúan enfrentando demoras en los procesos, dificultades para acceder a medidas de protección o episodios de revictimización durante las investigaciones.

Así las cosas, en medio de un contexto nacional marcado por fallas graves en el protocolo de atención de VBG, el nuevo centro en Soacha se plantea como un piloto que, de mostrar resultados, podría replicarse en otros territorios del país donde las violencia contra las mujeres sigue siendo una de las expresiones más persistentes de desigualdad y violencia estructural.

