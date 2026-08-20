Soacha tendrá feria de empleo con 3.423 vacantes este viernes 21 de agosto

También habrá una Feria de Empleo este martes 29 de abril, en la Alcaldía Local de Kennedy. Foto: Cortesía

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Quienes estén interesados en obtener un empleo en Soacha, Bogotá y municipios cercanos podran asistir este viernes 21 de agosto a una nueva feria de empleo que ofertará 3.423 vacantes. Más de 30 empresas participarán en la jornada que reunirá en un mismo lugar diferentes procesos de selección.

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La jornada se realizará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. en la Plaza Principal de Soacha, ubicada en la calle 13 #7-30. Los interesados podrán conocer las ofertas, acercarse directamente a las empresas participantes y adelantar los procesos de postulación.

La actividad es organizada por la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Soacha y Colsubsidio, como parte de una estrategia para conectar a personas que buscan empleo con empresas que tienen procesos de contratación abiertos.

¿A qué vacantes puede acceder?

La mayor parte de las ofertas corresponde a cargos operativos, aunque también hay oportunidades para personas con perfiles administrativos, técnicos y profesionales.

Entre las áreas que tendrán vacantes están administración, archivo, digitación, servicios generales, construcción, conducción, cocina, mensajería, servicio al cliente, centros de llamadas, cobranza, ventas, seguridad, producción, bodega, logística, almacenamiento y floricultura.

También se ofrecerán puestos relacionados con salud, farmacia, enfermería, mantenimiento, mecánica, electromecánica y servicios técnicos.

La oferta incluye, además, vacantes dirigidas a personas con discapacidad.

¿Qué deben llevar los interesados?

Las personas que quieran participar deben acudir con su hoja de vida actualizada y disponibilidad para adelantar los procesos de selección durante la jornada. También se realizará el registro y caracterización de quienes asistan.

Se habilitó un formulario para quienes quieran confirmar su asistencia antes de la jornada. Sin embargo, la organización advierte que el principal requisito para participar es acudir presencialmente con la documentación requerida.

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