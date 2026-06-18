“Soñaba ser deportista”, mamá de Manuel, adolescente asesinado por una gorra, pide justicia

Manuel Santiago Palacios Rueda, de 16 años, fue asesinado en Suba a la salida del colegio. Foto: Cortesía

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Manuel Santiago Palacios Rueda, de 16 años, estaba a una semana de concretar el grado noveno. Aunque sus estudios estaban en primera plana, su sueño era convertirse en una figura del BMX capitalino, deporte que entrenaba casi a diario en la localidad de Suba. Un sueño que se frustró por el actuar de dos criminales en un absurdo acto de violencia urbana que tuvo como origen, afirma su familia, el robo de una gorra.

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Dina Yisela Rueda Infante sintió su mundo partirse en dos cuando su madre la llamó, el pasado jueves 11 de junio, para avisarle que su hijo había sido herido justo al frente del colegio Tecnisistemas de Suba, en el que estaba terminando su grado noveno. Inmediatamente la madre dejó sus labores y corrió al colegio, solo para encontrar a su hijo en grave estado y siendo traslado a un hospital cercano, donde finalmente notificaron su muerte.

Así lo relató a El Espectador, explicando que el adolescente fue atacado hacia las 11:30 de la mañana cuando salía de clases. La familia asegura que cámaras de seguridad muestran a dos hombres esperándolo a las afueras de la institución y sostiene que el crimen habría ocurrido por robarle una gorra.

“Se ven dos hombres que llegaron minutos antes de que él saliera del colegio y se quedaron ahí esperándolo. Salieron otros chicos antes y no les hicieron nada. Cuando vieron salir a Manuel, lo abordaron. Todo ocurrió al frente del colegio: recibió la puñalada justo en la reja de la institución”, dijo la madre a El Espectador.

Tras ser auxiliado y trasladado a un centro médico en una ambulancia, el adolescente falleció. Su familia exige que las autoridades identifiquen y capturen a los responsables.

Lo lamentable del caso es que la familia cree que su hijo fue atacado por una gorra, un hecho que ya se ha reportado en múltiples ocasiones en Bogotá: “Más pertenencias no le robaron. Era una gorra ‘vieja escuela’ que llaman”, contó Dina a este diario.

A una semana de ocurridos estos hechos, la familia no tiene avances en la investigación. Saben que los atacantes huyeron en rumbos distintos y uno de ellos tomó un bicitaxi. Elementos, junto a las cámaras de seguridad, con los que se espera se logre su captura.

Sobre su hijo, Dina indicó que era un joven entusiasta del deporte. “Él estudiaba y entrenaba BMX en el Parque Fontanar. Su sueño era ser deportista. Salía del colegio, recogía a sus hermanos, los dejaba en la casa y después se iba a entrenar. Solo queremos justicia”, concluyó.

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