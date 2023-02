“Soy alcaldesa, no twittera”: fuerte crítica de Claudia López a Gustavo Petro

Alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Durante la mañana de este 6 de febrero, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, estuvo visitando varios medios de comunicación para enviarle un claro mensaje al Gobierno Nacional: que el proyecto de la primera línea del metro elevado debería continuar para que no se generen retrasos, se incrementen los costos ni se tenga que lidiar con consecuencias jurídicas ante modificaciones en el contrato.

Lea: Contralorías anuncian vigilancia especial a construcción del Metro de Bogotá.

Y es que hace unos días, después de que se reuniera el Distrito, el Gobierno Nacional y el consorcio chino a cargo del proyecto vial, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, tomó la vocería para indicar que si no se hacía la línea 1 del metro de manera subterránea, como lo solicita el presidente Gustavo Petro, otros proyectos viales y de infraestructura de la capital podrían detenerse, teniendo en cuenta que el Gobierno financiaría en un 70%.

Después de la polémica declaración, se pronunció la alcaldesa (este lunes 6 de febrero) en distintos medios de comunicación, quien lanzó críticas al mandatario y sostuvo que en lugar de lo que él solicita (un metro subterráneo en la avenida Caracas, desde la calle primera hasta la 72), se pueden agregar tres estaciones subterráneas de la calle 72 a la calle 100.

Noticias relacionadas Crece la división entre Distrito y Gobierno frente al futuro del metro de Bogotá Mientras Claudia López insiste en que realizar los cambios que quiere el presidente Petro traería graves problemas jurídicos para la capital, el mandatario viajará a China para buscar opciones con el Gobierno de ese país para revisar esos ajustes que él quiere implementar. Leer más Crece la división entre Distrito y Gobierno frente al futuro del metro de Bogotá Concesionario Metro Línea 1 desmiente supuesta reunión con gerente Metro El exfiscal Néstor Humberto Martínez en una columna de opinión afirmó que fue testigo de una reunión en la que al parecer se estaba definiendo el futuro de este megaproyecto. Le piden que rectifique, pues “esa reunión nunca ocurrió”. Leer más Concesionario Metro Línea 1 desmiente supuesta reunión con gerente Metro

“La primera línea del metro ya no es un proyecto ni un debate, es un contrato de $22.3 billones. Podríamos incurrir en un detrimento patrimonial por no usar plata que ya invertimos: ya compramos los predios, en Bosa estamos construyendo el Patio Taller, del 100 % tenemos un 18 % de la obra ejecutada”, mencionó.

Agregó que condicionar la financiación de obras como el Regiotram de Occidente y la segunda línea de metro con la subterranización de la primera línea es “un chantaje” y una pelea política entre Petro y el exalcalde Enrique Peñalosa.

“Bogotá no puede seguir inmersa en las peleas de políticos que le hacen daño a sus ciudadanos. Hay que hacer en vez de destruir. Las obras no son de Petro, no son de Peñalosa, no son de Claudia, son de los bogotanos que las pagan con sus impuestos”.

Lea también: Maltrato infantil: en San Cristóbal quemaron a dos menores como castigo.

Más tarde, luego de que el jefe de Estado afirmara en su cuenta de Twitter que proyectos como la segunda línea del metro no dependían de su Gobierno, dado que es una vigencia futura que iniciaría en 2028, la gobernante distrital respondió que la discusión no se podía trasladar a las redes sociales y que la realización de la línea 2 sí depende del Gobierno en turno, pues se necesita la aprobación del Ministerio de Hacienda.

“Yo no puedo volver esto un tweet contra otro. No tengo la capacidad de twittear como el presidente Petro, a mí me toca trabajar, no sé cómo sea la agenda del presidente, pero yo tengo mucho trabajo y soy alcaldesa no twittera (...) No puedo competir contra las bodegas del presidente o del petrismo. Esa no es mi tarea, no me voy a gastar la plata de los bogotanos para contratar una bodega que le conteste al presidente”.

Puede interesarle: “Más de 37 mil huecos fueron tapados en Bogotá entre diciembre y enero”, Alcaldía.

Por su parte, el presidente Petro sostuvo a través de un hilo de Twitter que el contrato del metro sí puede modificarse para que sus estaciones sean subterráneas y que no considera que su solicitud sea un “chantaje”, cuando ofreció “financiar completamente con recursos de la Nación la subterranización de la parte más activa de la primera línea”.

Asimismo, expuso que la construcción de la primera línea no ha iniciado: “Hoy por hoy no se han entregado los estudios definitivos del metro elevado, no es cierto que se estén realizando obras directamente del metro. Las obras complementarias que se realizan hoy son importantes, traslado de redes, patio taller, pero aún no empieza la construcción”.

Por lo pronto, el jefe de estado viajará a China con la intención de buscar opciones con el gobierno de ese país para el metro y la gobernante distrital afirmó que asistirá a toda reunión a la que sea citada por Petro para avanzar en el metro prometido desde hace más de 50 años.

Hoy por hoy no se han entregado los estudios definitivos del metro elevado, no es cierto que se esten realizando obras directamente del metro.



Las obras complementarias que se realizan hoy son importantes, traslado de redes, patio taller, pero aun no empieza la construcción — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 6, 2023

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.