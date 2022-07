Suba: menor es hospitalizada tras golpiza a las afueras del Colegio Tibabuyes

(Imagen de referencia) La familia de la estudiante indicó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía para que el hecho sea investigado. Foto: Jorge Londoño - José Vargas

Cada día en la capital, según cifras de la Secretaría de Educación, se reciben dos denuncias de agresión física en colegios públicos y privados. En la localidad de Suba se conoció un nuevo caso que tiene a una menor hospitalizada, con heridas en su rostro y secuelas en su salud mental.

El hecho se presentó a las afueras del Colegio Tibabuyes, en el norocciente de Bogotá, donde la estudiante venía sufriendo al parecer acoso escolar desde el año pasado. Esta situación fue denunciada por la familia ante los directivos de la institución, ante lo cual se hizo un acuerdo con la comunidad escolar. No obstante, la madre la menor señala que esto no sirvió para mucho.

En el día de los hechos, la menor fue acosada en múltiples ocasiones por otros compañeros, pero fue al final de la jornada educativa que un grupo de estudiantes la espero al salir del colegio y la agredieron físicamente.

“Ella me cuenta que antes ya habían tenido un inconveniente con unos compañeros y que se lo informó a un profesor, pero este hizo caso omiso. Al salir una compañera se le acerca para llamar su atención, luego las otras la rodean y la llevan a otra cuadra, en donde la agredieron”, relató la madre la menor a Noticias Caracol.

El ataque fue tan intenso que la menor tuvo que ser hospitalizada, por las heridas que le fueron causadas en el rostro. En ese sentido, la madre de la estudiante aseguró que la cara le quedó “completamente destrozada”.

La menor se encuentra bajo observación médica, en particular de psiquiatría pediátrica debido a que expresó no querer seguir viviendo por la secuelas en su rostro y por sentirse asustada tras la agresión.

Por su parte, la familia de la estudiante indicó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía para que el hecho sea investigado. En ese sentido, cabe señalar que debido a que la ataque también es otra menor, podrían ser los padres de la misma quienes asuman las responsabilidad en este caso.

Por el momento, el colegio no se ha pronunciado oficialmente; no obstante, la familia de la víctima indica que también tendrían responsabilidad al no haber protegido a la menor frente a amenazas previas que había recibido en la institución y en redes sociales.

