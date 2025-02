Subcontratistas del metro vuelven a denunciar por impagos al consorcio chino

Obras del Metro de Bogotá en Santa Isabel. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Mientras la discusión entre detractores y partidarios del metro elevado se agudiza en redes, otro tipo de inconvenientes alrededor de la obra más importante del país han trascendido en las últimas horas. Por segunda vez, en menos de dos meses, un subcontratista a cargo de varios frentes de obra realizó una reclamación formal al consorcio chino por el presunto incumplimiento de pagos.

La primera vez que se conoció esta situación fue el 24 de diciembre de año pasado. Allí, el bufete de abogados, De la Spriella Lawyers, en representación del subcontratista, realizó una petición por escrito en la cual se reclamaban los pagos adeudados por casi 150 días. Vale la pena resaltar que si bien, el consorcio chino es el principal responsable de las obras de metro, uno de los mecanismos para desplegar personal y maquinaria en los distintos tramos consiste en la subcontratación, con contratistas locales, para que se encarguen de varias tareas en torno al futuro metro de transporte.

En ese orden de ideas, cuando se conoció la primera queja, el colectivo de abogados, ya mención, exigió las aclaraciones correspondientes y den respuesta a los señalamientos.

“El contrato No. METRO1-SC-E-20240522 se ha visto afectado por un sinnúmero de incumplimientos desde su planeación, ejecución y pago, lo que ha hecho excesivamente oneroso el cumplimiento por parte de mi poderdante. Quien, a pesar de los obstáculos que METRO LÍNEA 1 S.A.S. ha puesto en el camino, ha cumplido a cabalidad sus obligaciones, incluso sin recibir la correspondiente contraprestación económica”, rezó el comunicado que emitió, el pasado diciembre, el bufete de abogados que representa al subcontratista.

Ahora bien, dos meses después del reclamo, la W Radio conoció que el subcontratista suscribió una reclamación formal, ante la Cámara de Comercio de Bogotá, en vista de que los pagos atrasados todavía no se han visto reflejados, por parte del consorcio chino. El citado medio conoció que los representantes legales de Consorcio Proyecto Metro (CPM), el subcontratista afectado, buscan una compensación económica cercana a los $9.500 millones por los prejuicios que ha generado el incumplimiento de los pagos.

Vale la pena resaltar que, en su momento, el consorcio chino emitió un comunicado a la opinión pública en la que explicó la situación con el subcontratista. “A efectos de la ejecución de las obras que se encuentran a su cargo sostiene relaciones comerciales con un número importante de subcontratistas, las cuales se desarrollan con estricta observancia de las normas aplicables y bajo las mejores prácticas comerciales en el marco de las cláusulas pactadas de mutuo acuerdo con cada subcontratista”, declaró el contratista extranjero en su momento.

Además, el consorcio responsable de las obras agregó que al inicio de cada uno de sus subcontratos, entran a los respectivos subcontratistas los recursos que les permiten contar con los flujos de caja necesarios para garantizar la liquidez. Esta maniobra, dicen ellos, permite la ejecución de las obras sin obstáculos y en relación con los posibles líos que se pueden generar en medio del proceso de ejecución de las obras. “Se informa que los pagos se realizan dentro de los plazos pactados en cada uno de los contratos que en ningún caso exceden los 150 días”, apostillaron.

Sin embargo, para esta oportunidad, en la que aparecen haberse agotado los canales de diálogo, los voceros del consorcio chino no han emitido ninguna reacción a la nueva denuncia del subcontratista. Asimismo, tal y como resaltó en su momento el consorcio, la empresa Metro de Bogotá, representante directo del Distrito en las obras, no tiene ningún tipo de relación con el conflicto jurídico que desató las quejas. Por lo tanto, es imparable que se realice un pronunciamiento oficial por parte de ellos.

Pese a lo anterior, las obras del metro podrían verse afectadas por este tipo de líos, en tanto los subcontratistas afectados podrían detener sus labores en terreno, mientras la situación con los pagos no se solucione. Esta última situación, sin embargo, todavía no ha sido contemplada, al menos no de manera pública, por parte de los subcontratistas denunciantes.

Avances de la primera línea del Metro de Bogotá

Con corte del 25 de febrero, las obras del metro representan un avance global del 48 %. Este porcentaje es el promedio ponderado de los diversos frentes de obra y entregables que componen la obra. De esta manera, el avance general del viaducto es del 32 %, del 92 % para el cuestionado intercambiador de la calle 72, del 68 % en el pulpo de los puentes norte y sur; y del 68 % para el patio taller, edificios y demás complemento urbanísticos del proyecto.

