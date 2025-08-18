Sube a $70 millones recompensa por información del paradero de Valeria Afanador

En Cajicá continúa la búsqueda de la menor desaparecida desde el 12 de agosto. Foto: Sofía Alfonso

Este lunes 18 de agosto, Valeria Afanador completa siete días desaparecida. La mañana del martes 12 de agosto se perdió todo rastro de su paradero, luego de que saliera, por su propia cuenta, del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda El Canelón, en zona rural del municipio de Cajicá, muy cerca del cauce del río Frío.

Una vez las directivas de la institución educativa se percataron de la ausencia de Valeria, de 10 años y diagnosticada con síndrome de Down, iniciaron una búsqueda interna, que no dio resultado. Por esta razón, reportaron el hecho ante las autoridades. Desde entonces, organismos de socorro, Policía, Ejército, autoridades departamentales y municipales, con apoyo de la comunidad de Cajicá y municipios vecinos, realizan una incansable búsqueda que hoy completa siete días.

Pese al amplio despliegue de las autoridades en la ronda del río Frío, en los alrededores del colegio e incluso en municipios aledaños, hasta el momento los operativos han resultado infructuosos y el paradero de Valeria continúa siendo un misterio.

Los esfuerzos para ubicar a la niña se centraron en el río Frío, pues la hipótesis inicial sugería que, posiblemente, habría caído al agua. Con esa idea, los organismos de socorro iniciaron la búsqueda acuática. Sin embargo, tras el exhaustivo mapeo de la zona y los recorridos río abajo sin resultados, esa teoría ha ido perdiendo fuerza.

Sube la recompensa y continúa la búsqueda

Con el fin de obtener información que conduzca al paradero de Valeria, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Cajicá anunciaron un aumento en la recompensa: de los $50 millones iniciales, pasó a ser de $70 millones.

Además, los organismos de búsqueda anunciaron que redoblarán los recorridos en la ronda del río, en áreas boscosas circundantes y en municipios vecinos, para que, ante cualquier indicio, por más mínimo que sea, se dé aviso inmediato a través de la línea 123.

La desaparición

El drama comenzó a las 10:00 a.m. del martes 12 de agosto, en la institución ubicada en la vereda El Canelón (Cajicá), en la ronda del río Frío. Al notar la ausencia de la niña, el personal inició una infructuosa búsqueda interna. Andrea Medina, consultora del colegio, explicó que pasaron 10 minutos antes de percatarse de que Valeria no estaba. En ese momento activaron el protocolo interno e informaron a los padres. Treinta minutos después, emitieron la alarma general y, quince minutos más tarde, notificaron a la Policía.

El caso ha generado indignación en la comunidad del municipio y cuestionamientos sobre la eficiencia y la responsabilidad del colegio a la hora de cuidar y proteger a la menor. Ante esto, la institución ha respondido: “Es inaudito. No tenemos explicación lógica o veraz. La hemos buscado por todos lados, pero no aparece (…) Los niños con discapacidad, que son varios, no tienen una persona asignada específicamente para su cuidado, están salvaguardados por todo el colegio”.

Pese a que se activaron los protocolos internos, las autoridades de rescate fueron notificadas varias horas después. El comandante de Bomberos de Cajicá, Rafael Leguizamón, precisó que “fue después de la 1:00 p.m. cuando se recibió la llamada y se movilizaron todos los cuerpos de socorro, incluso los equipos de búsqueda forestal y rescate, bajo coordinación de la administración municipal, la Dirección de Gestión del Riesgo y el Cuerpo Oficial de Bomberos”.

Tras la notificación, las autoridades activaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el colegio para coordinar la búsqueda, desde donde se plantearon tres hipótesis: que la niña cayó al río; que bordeó el cauce y salió hacia zonas aledañas; o que salió del colegio y se desplazó hacia el municipio. Tras una semana de búsqueda, la hipótesis de la caída al río ha perdido fuerza.

Edilberto Afanador, pariente de la niña, destacó el difícil momento que atraviesan, ya que Valeria fue la primera hija del matrimonio y representaba fuerza y unión para la familia. En cuanto a las hipótesis, señaló que, aunque la principal fue una posible caída al río, no se puede ignorar que entre la reja del colegio y el afluente hay un sendero.

Esto abrió dos nuevas posibilidades: que caminara hacia la vereda —aunque las cámaras no muestran su desplazamiento— o que alguien la hubiera visto en la zona y se la llevara. Las circunstancias han llevado a considerar escenarios más dolorosos, como la posibilidad de que alguien la convenciera de salir, como sugirió el abuelo de la menor.

