Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Suben a Monserrate y dejan a sus perros en jaulas: la denuncia que generó rechazo en redes

Una denuncia en redes encendió la polémica por el trato a mascotas que son dejadas en jaulas mientras sus dueños suben a Monserrate.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
21 de enero de 2026 - 02:45 a. m.
Las imágenes generaron rechazo inmediato entre ciudadanos y defensores de los derechos de los animales, quienes consideran que este tipo de prácticas pueden constituir maltrato, incluso si no hay agresión física directa. Advierten que el encierro prolongado, la falta de movilidad y el estrés emocional afectan gravemente el bienestar de los animales.
Las imágenes generaron rechazo inmediato entre ciudadanos y defensores de los derechos de los animales, quienes consideran que este tipo de prácticas pueden constituir maltrato, incluso si no hay agresión física directa. Advierten que el encierro prolongado, la falta de movilidad y el estrés emocional afectan gravemente el bienestar de los animales.
Foto: Archivo particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un video difundido en redes sociales desató una ola de indignación por el trato que estarían recibiendo algunas mascotas en el cerro de Monserrate, uno de los destinos turísticos más concurridos de Bogotá. Las imágenes muestran perros encerrados en jaulas pequeñas y en condiciones precarias mientras sus dueños realizan el ascenso al santuario.

La denuncia fue hecha pública por una ciudadana identificada como Maff Díaz, a través de la cuenta @prensalibre.col, donde se observa cómo visitantes que llegan con sus perros —y no pueden subir con ellos— optan por dejarlos en jaulas improvisadas en puestos de comida cercanos, bajo el argumento de que allí los “cuidan” mientras regresan.

Según lo registrado en el video, los animales permanecen durante largos periodos en espacios reducidos, sin posibilidad de moverse libremente, expuestos al ruido, al flujo constante de personas y a un entorno completamente ajeno para ellos. En varios casos, se les ve alterados, llorando y mostrando signos evidentes de estrés y angustia.

Las imágenes generaron rechazo inmediato entre ciudadanos y defensores de los derechos de los animales, quienes consideran que este tipo de prácticas pueden constituir maltrato, incluso si no hay agresión física directa. Advierten que el encierro prolongado, la falta de movilidad y el estrés emocional afectan gravemente el bienestar de los animales.

Lea más:Las dudas detrás del crimen de funcionario de la Procuraduría que estremece a Bogotá

El llamado ha sido enfático hacia los dueños de las mascotas. Organizaciones y ciudadanos insisten en que la responsabilidad principal recae en quienes deciden llevar a sus animales a planes que no garantizan su cuidado. “Si el plan no incluye condiciones dignas para la mascota, lo responsable es no llevarla”, señalan en redes.

También se pide a la administración del cerro y a las autoridades competentes que refuercen los controles y adopten medidas claras para evitar que las mascotas sean dejadas en condiciones inadecuadas, incluso de forma temporal. La ciudadanía reclama reglas más estrictas y alternativas responsables que prioricen el bienestar animal en un espacio turístico de alta afluencia.

Mientras el debate sigue creciendo en redes sociales, el caso reabre una discusión de fondo: el cuidado de las mascotas no es opcional ni circunstancial, sino una obligación ética y legal, especialmente en espacios públicos donde su bienestar puede verse comprometido.

Lea más:Así cambia la Ciclovía en 2026: más servicios, más puntos y mayor seguridad

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogota

Ciudad

Distrito

Maltrato animal

Maltrato

Maltrato a animales en Monserrate

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.