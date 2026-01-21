Así cambia la Ciclovía en 2026: más servicios, más puntos y mayor seguridad

En materia de seguridad vial, este año se completará el cambio del 100 % de las vallas de señalización, ajustadas al Manual de Señalización Vial 2024. Las nuevas vallas incluyen color magenta para eventos temporales, mayor visibilidad y pictogramas actualizados. Foto: EFE - Carlos Ortega

La Ciclovía de Bogotá arrancará 2026 con una serie de cambios pensados para mejorar la experiencia de quienes cada domingo y festivo salen a pedalear, caminar, trotar o simplemente disfrutar del espacio público.

En primer lugar, el programa ampliará su cobertura en las localidades, sumará más servicios para los usuarios, reforzará la seguridad en los corredores y fortalecerá su apuesta ambiental, con el objetivo de ofrecer una Ciclovía más completa, incluyente y segura en toda la ciudad.

Anuncio llega tras una jornada récord: el pasado 18 de enero, considerado el día de mayor afluencia del año, se registraron más de 2,36 millones de trayectos, superando las cifras de 2025. La mayoría se hicieron en bicicleta, pero también hubo una alta participación de personas caminando, en patines y otros modos, lo que confirma que la Ciclovía sigue siendo uno de los espacios públicos más usados de la ciudad.

Más servicios a lo largo del recorrido

Durante los primeros meses de 2026 se ampliará la oferta de servicios para los usuarios. Entre enero y febrero se vincularán 40 nuevos puntos de alimentos, y entre mayo y junio se sumarán 10 nuevos beneficiarios para fortalecer los ciclotalleres y la venta de accesorios. Estos se suman a los 112 módulos de alimentos renovados en 2025.

La idea es que quienes recorran la Ciclovía encuentren más opciones para hidratarse, alimentarse y atender imprevistos mecánicos sin salir del circuito.

Una Ciclovía más familiar e incluyente

El enfoque recreativo también se refuerza. Las Estaciones Recreativas incorporarán nuevas experiencias pensadas para niñas, niños y familias, como circuitos de juego, actividades de Walk Bike y espacios de cocreación. El objetivo es que la Ciclovía no sea solo para moverse, sino también para compartir, jugar y convivir.

Para quienes practican trote, el programa “Corre con seguridad” ofrecerá orientación sobre calentamiento, técnica, fases de la carrera y recomendaciones de salud y alimentación, con apoyo de profesionales y puntos itinerantes a lo largo del recorrido.

Más puntos para aprender a montar bici

La Escuela de la Bici ampliará su presencia en la ciudad. En 2026 contará con 39 puntos permanentes en las 20 localidades, además de 11 puntos itinerantes en Manzanas del Cuidado y cinco puntos itinerantes en la Ciclovía, tras la incorporación de dos nuevos desde este fin de semana. Con esto, el programa se acerca a su meta de llegar a 40 puntos permanentes.

Seguridad y sostenibilidad en la operación

En materia de seguridad vial, este año se completará el cambio del 100 % de las vallas de señalización, ajustadas al Manual de Señalización Vial 2024. Las nuevas vallas incluyen color magenta para eventos temporales, mayor visibilidad y pictogramas actualizados.

En el frente ambiental, la Ciclovía avanza hacia la certificación de Carbono Neutro, prevista para agosto de 2026. Además, se contemplan iniciativas como educación ambiental, fortalecimiento del compostaje y jornadas de plogging, enfocadas en reducir el impacto ambiental del programa.

Un espacio que sigue creciendo con la ciudad

Desde el IDRD señalan que el objetivo es consolidar una Ciclovía más completa, segura e incluyente, que siga promoviendo la actividad física, el cuidado del entorno y la apropiación del espacio público.

Con estos cambios, la Ciclovía de Bogotá no solo mantiene su esencia, sino que se adapta a una ciudad que cada vez la usa más y la vive de distintas maneras.

