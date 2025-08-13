Sujeto intentó cometer un hurto en un fruver con una subametralladora

Capturado por intentar cometer un hurto con una subametralladora. Foto: Policía de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con un arma de fuego larga de tiro automático, un hombre ingresó a un establecimiento de frutas y verduras e intimidó a los trabajadores con el fin de hurtar el dinero y mercancía. La comunidad reaccionó y sometió al delincuente, quien fue arrestado por las autoridades.

Le puede interesar: Reactivan la búsqueda de Valeria Afanador, niña de 10 años desaparecida en Cajicá

Sucedió en el barrio Santa María del Lago en la localidad Engativá. De acuerdo con la declaración de la comandante de la estación de Policía, “durante labores de patrullaje, la central de radio alertó a los uniformados sobre un presunto asalto en un local de venta de frutas y verduras. La patrulla se desplazó al lugar y encontró al presunto responsable retenido por la comunidad”, señaló la coronel, Paula Güiza, comandante Estación de Policía Engativá.

Videos de cámaras de seguridad evidencian que el sujeto salió corriendo del local y dos trabajadores lograron derribarlo. Para cuando las autoridades hicieron presencia, la comunidad se encontraba agrediendo al asaltante.

En el procedimiento de captura, llamó la atención el arma que portaba el sujeto: una subametralladora con supresor de sonido.

“El capturado y el arma incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los delitos de hurto calificado y agravado, y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego”, añadieron las autoridades.

Solo la estación de Policía de Engativá ha reportado, en lo corrido del año, la captura de 1.010 personas por diferentes delitos y la incautación de 49 armas de fuego ilegales.

Así están los índices de hurto en Bogotá

Datos del segundo semestre del año, arrojan reducción en hurtos, pero a pesar de la reducción, más de 64.704 personas han reportado ser víctima de este delito en Bogotá, en cualquiera de sus modalidades.

Hurto de automotores: se registraron 1.363 denuncias, frente a los 2.213 de 2024, lo que equivale a una reducción del 38%, es decir, 850 denuncias menos.

Hurto de motocicletas: Este delito bajó de 2.954 denuncias en 2024 a 1.948 en 2025, lo que representa una caída del 34%, equivalente a 1.006 motocicletas menos hurtadas.

Hurto a comercio: Pasó de 5.993 denuncias en los primeros seis meses de 2024 a 3.610 en igual periodo de 2025, representando un descenso del 39%, es decir, 2.383 casos menos.

Hurto a personas: se reportaron 57.108 denuncias de hurto a personas, lo que equivale a 8.295 denuncias menos que en el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 65.403. Esto quiere decir que entre enero y junio de este año cayó el hurto a personas en un 12%.

Hurto a residencias: se registraron 2.528 denuncias de hurto a residencias, frente a 3.180 reportadas en igual periodo de 2024. La disminución fue del 20%, es decir, 652 casos menos.

Hurto a entidades financieras: se han reportado 3 casos, frente a 6 en el mismo periodo de 2024. La disminución fue del 50%.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.