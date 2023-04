Sumapaz y el plan para contrarrestar la amenaza de grupos ilegales sobre la región

A los cuatro puestos de control del Ejército en Sumapaz, que se anunciaron el pasado sábado, ahora la V Brigada del Ejército y el ministerio de Defensa deben definir cuántos más y en dónde se ubicarán en el resto del corredor hacia Meta. Foto: Captura @ClaudiaLopez

Años bajándole el perfil públicamente a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, sobre la presencia y amenaza de grupos ilegales en la región y, ahora, ante las recientes amenazas sobre supuesta refundación del frente 53 de las FARC, las autoridades de Bogotá, Cundinamarca y el Meta optaron que aceptarlas y convertirlas en el principal documento para direccionar los planes de seguridad en la región de Sumapaz.

Así lo anunció la alcaldesa Claudia López, quien asumió la vocería del consejo de seguridad ampliado, en el que participaron autoridades de los tres departamentos y sus municipios, así como la Fiscalía, oficiales de la Fuerza Pública y delegados del ministerio de Defensa, para concretar acciones, que les devuelvan la tranquilidad a los pobladores de los municipios en riesgo. Entre ellas están mayor vigilancia, más presencia estatal y más investigación, que se regirán por las alertas de la Defensoría, las cuales ratifican, así como lo hizo la gobernación de Meta, la presencia de grupos armados en Cubarral, Lejanías y El Castillo.

“La presencia de la Nueva Marquetalia y del criminal Iván Mordisco no es para quedarse allá, sino para recuperar el corredor que conecta con Cundinamarca y Bogotá. Aunque no hay presencia de frentes ni campamentos en la localidad Sumapaz o Cundinamarca, no vamos a esperar a que los halla. Vamos a actuar preventivamente”, dijo López, quien agregó “ni el Meta, ni Cundinamarca, ni Bogotá volverán a ser nunca de las FARC, ni de sus disidencias, ni de otros criminales, sin importar el nombre. Somos los ciudadanos, los campesinos productores, las instituciones, el Estado los que debemos fortalecer esta presencia”.

Como parte del plan, la alcaldesa anunció que visitaran la región, del 10 al 13 de mayo, para hablar con los habitantes y llevar más presencia institucional. La travesía comenzará en la región de Sumapaz, en Cundinamarca y los municipios de Pandi, Venecia y Cabrera; luego visitarán la localidad 20 de Sumapaz, y terminarán en la región del Duda, en el Meta, con la idea de fortalecer la presencia institucional.

Entre las acciones que prometieron, para fortalecer esa presencia, concertaron que la V Brigada del Ejército coordinará con el ministerio de Defensa la instalación de puestos de control a lo largo del corredor y definirán la cantidad y el lugar. Además, le pidieron a la SAE, como administrador de las tierras que se recibieron tras el proceso de paz, para que tome posesión y administración de los bienes, para poner fin a disputas por esos predios. “Lo que dicen las alertas de la Defensoría, es que hay disputas por el uso de fincas que eran de las Farc, lo que genera tensiones, amenazas y tendría que ver con los tres últimos homicidios en Sumapaz”.

Finalmente, la alcaldesa y los gobernadores hicieron un llamado a la Fiscalía, para que den resultados frente a las investigaciones por las amenazas y crímenes que se han registrado en la región. “Han pasado dos años desde que asesinaron a dos firmantes del Acuerdo de Paz en Sumapaz y no sabemos quiénes son los responsables. Pedimos que incentive a sus equipos para que incrementen la investigación en la región”, puntualizó.

Como aporte, indicó López que se asignaron 16 uniformados, con funciones de policía judicial, para apoyar a la Fiscalía en su misión de dar con los responsables y que haya justicia. “Los habitantes de la región no están solos. Gobernadores y alcaldes trabajaremos de la mano con ellos, para que no tengan otro padecimiento ni nada que lamentar”, concluyó López.

Por ahora, son anuncios. Resta esperar que todo el plan se ponga en marcha y se vayan cumpliendo las promesas, para contrarrestar la amenaza que hoy se cierne sobre la región de Sumapaz.

