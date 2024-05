Supuesto trabajador de Corferias menciona que ya sabían de un muerto en el evento

El cuerpo de Carlos David Ruiz, de 25 años, fue hallado en Corferias, el domingo 26 de mayo, al término del Baum Festival. Foto: Archivo familiar

Un supuesto empleado de Corferias ha hecho fuertes declaraciones al programa Ojo de la Noche de Noticias Caracol, afirmando que algunos trabajadores del recinto sabían de la existencia de un cuerpo en las instalaciones, pero ocultaron la información para evitar la cancelación del Baum Festival. El cuerpo fue identificado más tarde como el de Carlos David Ruíz.

En lo mencionado por el empleado, el sábado 25 de mayo, al llegar a trabajar, fue informado de la situación: “Me dijeron ‘hubo un muerto anoche en Corferias, pero no quieren que ni lo sepa Fiscalía ni periodistas para no tirarse nada (...) la organización del evento, porque faltaba lo más grande, que era el sábado por la noche, que era el lleno total’”.

“Quiero que se investigue, que salga a la luz pública, porque sé que hay una familia que está llorando en este momento a un muchacho que por locura o no locura, por droga o no droga, no merecía morir así”, declaró el trabajador, argumentado que espera que se realice la pertinente investigación sobre lo sucedido.

Este también cuestionó cómo la víctima logró violar la seguridad de los tanques de agua, considerando que el área estaba cerrada con cercas y vallas metálicas, además del personal de vigilancia y logística del evento. “Está la portería, está vigilancia, todo el sector tenía vallas, todo estaba cerrado, y para uno llegar hasta el otro lado, lo cogía vigilancia o los operadores de logística del evento”, explicó.

Añadió que los tanques de agua, donde encontraron el cuerpo de Carlos David Ruiz, “permanecen cerrados, solamente se abren después de que salga el evento. En un momento le echan el químico y vuelven y los tapan. De resto, esos tanques no permanecen destapados”. Por ello, cuestiona la versión oficial de que Ruiz “subió la escalera y se tiró, eso es lo que tienen que explicar”.

El supuesto empleado, que trabajó durante el fin de semana del festival, instó a la Fiscalía a entrevistar a los trabajadores del viernes y sábado, asegurando que ellos corroborarán su versión. Durante su conversación con la sección Ojo de la Noche, también mencionó que durante el Baum Festival “se veía droga y alcohol por todo lado”.

