Suspenden centro de ecografías en Bogotá por implantar anticonceptivos vencidos a menores

Un caso que encendió las alarmas sobre la seguridad en la prestación de servicios de salud en Bogotá llevó a la Secretaría Salud a ordenar la suspensión inmediata de los servicios del establecimiento Ecografías Palermo, tras conocerse una denuncia por un procedimiento irregular en el que dos adolescentes habrían recibido implantes anticonceptivos vencidos.

El hecho se conoció luego de que la madre de dos menores de 15 y 16 años denunciara públicamente que un hombre, quien según su relato se presentó como médico, les implantó anticonceptivos subdérmicos presuntamente caducados en un local ubicado en la avenida Caracas con calle 32, en la localidad de Teusaquillo. De acuerdo con su versión, el procedimiento se habría realizado sin condiciones adecuadas de bioseguridad y utilizando los mismos instrumentos para ambas jóvenes.

La mujer aseguró que sus sospechas surgieron cuando logró revisar el empaque de los implantes utilizados, cuya fecha de vencimiento correspondía al año 2022, es decir, llevaban cerca de cuatro años caducados. Tras alertar a las autoridades, el señalado fue capturado en flagrancia por la Policía Metropolitana de Bogotá y quedó a disposición de un juez por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, agravado por tratarse de dos menores de edad.

Posteriormente, las adolescentes recibieron atención médica especializada y acompañamiento en Profamilia, mientras la Fiscalía General de la Nación adelanta indagaciones para establecer si existirían más mujeres afectadas por prácticas similares en ese establecimiento.

Suspenden el establecimiento

A raíz de estos hechos, la Secretaría Distrital de Salud realizó una visita de inspección, vigilancia y control al lugar señalado. Durante el operativo, los verificadores encontraron el establecimiento cerrado y sin personal de atención, lo que impidió el ingreso. Al consultar los sistemas oficiales, la entidad confirmó que Ecografías Palermo figura en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) como prestador inactivo desde el 31 de agosto de 2025.

Con base en esta información, la autoridad sanitaria impuso una medida de seguridad consistente en la suspensión de los servicios de salud que el establecimiento tenía inscritos hasta esa fecha, entre ellos medicina general, medicina familiar, otras consultas de especialidad e imágenes diagnósticas no ionizantes con ecografía.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía interesada en realizarse cualquier tipo de procedimiento de salud a hacerlo únicamente en instituciones y con profesionales debidamente habilitados”, advirtió Luis Alexander Moscoso, subsecretario de Servicios de Salud y Aseguramiento, quien recordó la importancia de verificar la información en los registros oficiales antes de someterse a cualquier atención médica.

La Secretaría de Salud aclaró que, hasta el momento, no ha recibido una denuncia formal relacionada con este caso, más allá de lo conocido a través de medios de comunicación, por lo que invitó a las personas afectadas o con información relevante a utilizar los canales oficiales de denuncia para avanzar en las investigaciones correspondientes.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de acudir a servicios no habilitados y la necesidad de reforzar los controles institucionales para evitar que prácticas irregulares pongan en riesgo la salud, especialmente la de niños, niñas y adolescentes.

