Suspenden cultivo de rosas ubicado en zona protegida de páramo en Zipaquirá

Entre las afectaciones generadas por el cultivo se cuentan: la construcción de un invernadero, la disposición de residuos de construcción y demolición en 820 metros cuadrados, la quema de residuos sólidos, la conformación de reservorios, la captación ilegal de agua y material de excavación que afecta la vegetación nativa del lugar. Foto: CAR Cundinamarca

Tras recibir una denuncia anónima, la autoridad ambiental del departamento suspendió, de manera inmediata, las actividades que realizaba un cultivo de rosas ubicado en una zona protegida de páramo en jurisdicción del municipio de Zipaquirá.

Luego de recibir el reporte, el equipo técnico de la Corporación Autónoma Regional (CAR) realizó una visita de verificación. En esta se determinó que el cultivo de rosas no solo se encuentra en una zona incompatible para tales fines —el páramo de Guargua, muy cerca de la Laguna Verde—, sino que también afecta gravemente el equilibrio ecosistémico.

Los hallazgos evidencian la gravedad de la actividad florícola. “Encontramos el relleno de un área aproximada de 820 metros cuadrados con residuos de construcción y demolición, quemas de residuos sólidos, puntos de captación ilegales, reservorios de agua sin permisos y material de excavación producto de la conformación de estos reservorios. Todo ello afecta la vegetación nativa y ocurre en un área protegida de páramo”, explicó Bryan Martínez González, director de la regional CAR Sabana Centro.

Así las cosas, el infractor deberá suspender las actividades de forma inmediata. De lo contrario, la omisión será considerada un agravante dentro del proceso y se procederá con las sanciones que correspondan. Entre las principales afectaciones se identificaron la construcción de un invernadero, la disposición de residuos de demolición en 820 metros cuadrados de área protegida, la quema de residuos sólidos, la captación ilegal de agua y las excavaciones que dañan la vegetación y fauna nativa.

Debido a que la suspensión del cultivo se realizó tras una alerta ciudadana, la CAR insistió en la importancia de denunciar cualquier proceso o actividad que contravenga la ley y ponga en riesgo el equilibrio medioambiental del departamento.

La Corporación dispone de varios canales para recibir denuncias y quejas: el sitio web https://www.car.gov.co (sección PQRS), el correo sau@car.gov.co, o la atención presencial en cualquiera de las 14 direcciones regionales, cuyas ubicaciones pueden consultarse en la página oficial de la CAR.

