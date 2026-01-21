Suspenden empresa en Madrid por afectar eucaliptos y cuencas de agua con explotación minera

CAR suspendió a una empresa que disponía material sobre recursos ambientales, afectando cuencas y árboles. Foto: CAR

Avanzan los operativos de la Corporación Autónoma Regional para frenar el impacto ambiental de las empresas, en predios de Bogotá y Cundinamarca. En un nuevo caso, la autoridad ambiental suspendió una empresa que estaba afectando el ecosistema de una vereda en Madrid.

La entidad identificó daños ambientales relacionados a la actividad minera, específicamente por la disposición que estaba ocasionando una empresa dedicada a la explotación minera ubicada en zona rural del municipio. “Como autoridad ambiental la Dirección Regional Sabana Occidente impuso medida preventiva de suspensión inmediata de actividades por los reiterados incumplimientos que hacía la compañía al plan de manejo ambiental”, informó la CAR.

¿Qué se encontró?

Un equipo de la CAR realizó las visitas en el predio. Estuvo integrado por el área técnica y jurídica de la Dirección Regional Sabana Occidente, Dirección Técnica Operativa y Dirección de Modelamiento Ambiental, junto con el acompañamiento de la Policía Nacional quienes pudieron constatar las diferentes afectaciones al Plan de Manejo y recuperación Ambiental que dicha empresa tiene autorizado desde hace 28 años (1997).

Entre los hallazgos, se evidenciaron, tanto disposición irregular de residuos de construcción y demolición, como vertimiento de aguas no domésticas al suelo sin el respectivo permiso, así como la afectación a 31 árboles de especie eucalipto ubicados en el predio.

Luego de analizar técnica y jurídicamente las posibles afectaciones ambientales, la CAR se impuso medida preventiva. Lina Camila Cortés, directora regional CAR Sabana Occidente, señaló: “esta acción suspende la extracción de materiales de construcción, en ese mismo sentido se suspendió la recepción y disposición de estos escombros en todo el predio, en donde adicionalmente se identificó un aprovechamiento que no cuenta con permiso y vertimientos generados por toda esta actividad”, explicó.

En otro operativo, la Corporación Autónoma Regional aceleró acciones para asegurar zonas de reserva que actualmente están siendo intervenidas en Bogotá. Una de estas es la reserva Thomas Van der Hammen, la cual no solo ha estado entre polémicas ambientales, sino que en la práctica ha venido sufriendo un claro deterioro por cuenta de intervenciones irregulares.

Durante estas acciones, la corporación inspeccionó una gigantesca intervención de más de 7.500 metros cuadrados. Así lo dio a conocer la CAR, cuyos equipos técnicos de la regional La Calera hicieron seguimiento a una denuncia ciudadana y llegaron hasta el sector La Conejera, de la localidad de Suba, donde identificaron en flagrancia la disposición irregular de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).

Luego de una evaluación y documentación de las afectaciones, la CAR dispuso la imposición de cinco medidas preventivas y suspendió, de manera inmediata, las actividades de tres establecimientos que se dedican a la prestación de servicios deportivos, así como otra actividad que implique o pueda generar afluencia masiva de personas en el lugar.

