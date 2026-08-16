Suspenden porcícola en Guaduas tras detectar cambios en el color de una fuente hídrica

A esta decisión se sumó la suspensión de otras actividades que venían realizándose en la ronda hídrica de una fuente cercana al criadero de porcinos. Foto: CAR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de una inspección realizada por la CAR (Corporación Autónoma Regional) se encontró una serie de malas prácticas ambientales que terminaron en la suspensión de una porcícola. Además del deterioro en los suelos, parte del manejo de las aguas residuales como de aguas lluvias que tenían contacto directo con los porcinos, terminaron cambiando el color de una fuente hídrica en la vereda Despensas, en Guaduas, aseguró la autoridad ambiental.

Le puede interesar: Nueva delimitación de Cruz Verde-Sumapaz: ¿Qué esperan las comunidades?

La suspensión se determinó tras verificar los canales de vertimiento para las aguas residuales generadas por la limpieza de las instalaciones y el manejo de los porcinos. Estas eran conducidas a un sistema de lagunas de almacenamiento y estabilización y biodigestores, pero el sistema presentaba excesos de agua, fugas y daños en que permitían el contacto de los residuos con el suelo.

Afectaciones al suelo y fuentes hídricas

La CAR también encontró que las aguas lluvias y las aguas residuales confluían en un mismo lugar de almacenamiento. Allí se observó agua de coloración oscura, turbidez y olores característicos de aguas residuales. Además, se identificaron procesos de escorrentía superficial que conducían parte del flujo hacia una fuente hídrica, donde se observaron cambios en el color y la apariencia del agua.

“Durante la inspección también se evidenciaron procesos de escorrentía superficial asociados al manejo de las aguas residuales”, señaló Karina Garzón, directora regional Bajo Magdalena de la CAR. La funcionaria agregó que no se encontraron los permisos ambientales requeridos para las actividades inspeccionadas.

Adicional, la corporación también encontró un pozo profundo equipado con sistemas de bombeo, pero no encontró permisos de prospección, exploración, perforación ni concesión para el aprovechamiento de aguas subterráneas.

Lo más preocupante es que la CAR señaló además que no existe concesión de aguas para las actividades desarrolladas en los predios Santander y Santa Inés.

Iban a construir nuevos corrales

La inspección estableció, además, que en el terreno había una explanación destinada a la construcción de nuevos corrales y se encuentra dentro de la ronda hídrica. El área comprende aproximadamente 534,38 metros cuadrados: 482,56 metros cuadrados en el predio Albania y 51,82 metros cuadrados en Santander.

Ante los hallazgos, y la falta de los permisos ambientales correspondientes, la autoridad ordenó la suspensión de las actividades e investigará a fondo las afectaciones a los suelos y fuentes hídricas de la zona.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.